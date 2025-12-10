Prezident Pavel přijel do Liberce, návštěvu začal v ústavu pro nanomateriály

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První zastávka je na technické univerzitě, kde se hlava státu setká s odborníky přes nanomateriály. Debatovat bude také s libereckými zastupiteli, studenty či se starosty na Tanvaldsku.
Prezident Petr Pavel ve středu 10. prosince 2025 zahájil na Technické univerzitě v Liberci dvoudenní návštěvu Libereckého kraje.

Ve středu ráno zamířil Pavel do Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci (CXI).

Před budovou CXI jej kromě ředitele ústavu Miroslava Černíka přivítali také rektor Miroslav Brzezina, hejtman Martin Půta, zaměstnanci univerzity a desítky novinářů. Na hladký průběh a bezpečnost akce dohlížejí policisté.

Z univerzity se pak hlava státu přesune na libereckou radnici na setkání se zastupiteli, následně navštíví dětské centrum. Sejde se také s koordinátorem Krajské platformy pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou. Na závěr prvního dne zavítá do Chotyně do Centra vojenské kynologie.

Ve čtvrtek prezident zamíří do Jablonce

Ve čtvrtek zahájí prezident den návštěvou jabloneckého magistrátu a debatou se studenty Střední školy řemesel a služeb. Poté se setká se starosty z Tanvaldska, navštíví firmu KV Final a městský úřad v Ralsku, kde také bude mít tiskový briefing společně s libereckým hejtmanem Martinem Půtou. Na závěr bude hlava státu debatovat s občany v České Lípě.

Liberecký kraj prezident navštívil už v dubnu roku 2023, krátce po nástupu do funkce. Zavítal tehdy do Frýdlantského výběžku, v Liberci poklepal na základní kámen Centra urgentní medicíny.

26. dubna 2023
