Prezident navštíví leteckou záchranku i štolu, primátor Plzně setkání odmítl

Svoji návštěvu zahájí prezident Petr Pavel v devět hodin v Plzeňském Prazdroji. Po přivítání v návštěvnickém centru ho čeká prohlídka nového automatického skladu, který pivovar zprovoznil loni v květnu, a historických sklepů.

Poté se setká s představiteli krajského úřadu v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem.

Primátor Plzně Roman Zarzycký se odmítl s prezidentem a jeho chotí setkat. „Petr Pavel se chová jako prezident pětikoalice. Důkazů je plno - mimo jiné podepsal omezení valorizace důchodů. Proto se místo setkání s prezidentem budu raději věnovat práci pro Plzeňáky,“ napsal na Facebook starosta.

„Omluvím se z tohoto jednání. Mám jiný program a přiznám se, že poté, co sleduji jednání pana prezidenta, tak si ani nechci hledat čas. Věřil jsem tomu, že prezident bude nadstranický a to se zatím za mě neukazuje. Drží linku s pětikoalicí a to je pro mě nepřijatelná věc,“ řekl v rozhovoru pro televizi ZAK TV.

Před druhou hodinou odpoledne se se prezident přesune do Líní, kde má domluvenou schůzku s leteckou záchrannou službou.

Další program od 15.30 se odehraje v Tachově na zámku. Následně se hlava státu přesune do Stříbra, kde si prohlédne hornický skanzen a od 19.30 bude debatovat s občany v kulturním domě.

„Máme radost, je to pro nás čest, protože prezident ve štole ještě nikdy nebyl,“ uvedl Radek Strankmüller, předseda Hornického spolku Stříbro, který provozuje ve městě hornický skanzen a provází štolou Prokop.

„Při vstupu samozřejmě dostane na hlavu helmu, protože žádné výjimky nejsou možné,“ smál se Strankmüller, který skanzen se štolou obsluhuje s partou kamarádů ve volném čase. „Budeme rádi, že nám udělá reklamu,“ dodal předseda spolku, který se ročně postará o 2 500 až 3 000 návštěvníků.

Kromě cestovního ruchu má štola i další funkci, funguje totiž i jako odvodňovací štola pro důlní prostor, který je pod železniční tratí. „Kdyby se zatopil, kopec, přes který vede trať by se mohl propadnout. Možná řekneme prezidentovi, že bez nás by mohl při jízdě vlakem někam spadnout,“ směje se Strankmüller. Jeho názorem, který hodlá sdělit v případě zájmu i prezidentovi, je to, že by bylo potřeba více podpořit podobné spolky po celé republice a obecně více finančně podpořit cestovní ruch.

Zelná polévka a kančí kýta se šípkovou

Ve středu začne prezidentova návštěva Plzeňského kraje hned před devátou hodinou ráno ve firmě Lintech v Domažlicích. Od 10 hodin je naplánována diskuze se studenty Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice.

Oběd bude mít Petr Pavel a jeho choť v restauraci U kulináře na náměstí v Domažlicích. Prezidentský pár hodlá šéfkuchař a spolumajitel restaurace Marek Beck uctít zelnou polévkou s uzeným masem, kančí kýtou se šípkovou omáčkou a špekovými knedlíky. Jako dezert se bude podávat chodský koláč.

„Nabízeli jsme i hovězí vývar, šumavskou bramboračku s houbami, svíčkovou, telecí líčka na víně s bramborovou kaší, jablečný závin a meruňkový knedlík,“ popsal Beck.

Protože Marek Beck vařil ve spolupráci s Českou televizí několikrát v přímém přenosu, nervy nebo trému před návštěvou prezidenta prý nemá. „Mám nervy jen z toho, aby před návštěvou nikdo z personálu neonemocněl, když dnes řádí chřipky. Potřebuji totiž dost personálu, protože musíme uvařit pro 70 lidí, mezi kterými jsou i ozbrojené složky, policie či doprovod a na to máme poměrně krátkou dobu,“ poznamenal Beck.

Důvod, proč byla vybrána právě tato restaurace pro oběd prezidenta, prý Beck nezná. Může to být její dostatečná velikost včetně salonku pro 50 lidí, který může mít prezident sám pro sebe či dostatek parkovacích míst nebo i to, že ve městě funguje deset let a těší se velké návštěvnosti.

V restauraci ale Petr Pavel nebude poprvé, protože už tu jedl v době předvolební kampaně na prezidenta. „Mám tu kuchaře, který vařil v jiné restauraci pro prezidenta Miloše Zemana a ve srovnání s ním prý prezident Pavel má mnohem méně požadavků. Před obědem někdo přijede a odebere vzorky jídla a podá nám informace, jak návštěva bude probíhat,“ nastínil Beck.

Zda součástí akce bude ochutnávač, neví. „Jediným speciálním požadavkem Petra Pavla a jeho manželky bude, aby měli na stole neotevřené lahve s vodou. Chtějí si je sami otevřít,“ sdělil spolumajitel rodinné restaurace.

Svoji návštěvu ukončí prezident v Návštěvnickém centru v Srní, kde pohovoří s vedením Národního parku Šumava a starosty okolních obcí. Nebude chybět procházka k vlčímu výběhu.

