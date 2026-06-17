Prezident Pavel na Vysočině probírá dostavbu Dukovan a zavítá na dronový polygon

  12:40aktualizováno  12:40
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Druhý den své návštěvy Kraje Vysočina tráví prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou na Třebíčsku. Oficiální část programu zahájil obědem se starosty obcí tohoto regionu, přičemž hlavním tématem médiím nepřístupného setkání je plánovaná dostavba Jaderné elektrárny Dukovany.
Prezident Petr Pavel zahájil svůj dvoudenní pobyt na Vysočině návštěvou...

Prezident Petr Pavel zahájil svůj dvoudenní pobyt na Vysočině návštěvou atmosférické a meteorologické observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. (16. června 2026) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil...
Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s...
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s...
26 fotografií

Jen tři body má oficiální program Petra Pavla a jeho ženy Evy v závěrečnému dni jejich návštěvy kraje. O půl jedné začal oběd, při kterém se prezidentský pár sešel se starosty obcí v okolí elektrárny.

V plánu bylo probrat téma dostavby Dukovan. Starosty totiž vyděsila nedávná slova ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO), když zpochybnil již za minulé vlády schválený plán státní podpory regionu ve výši 12 miliard korun.

„Já rozumím tomu, že je tam požadavek regionů, ale nemůžeme jim dát bianco šek. Vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard. Proč ne patnáct? Proč ne devět? Takhle to nemůžeme dělat. To vůbec není dopočítáno,“ prohlásil ministr na jednání Senátu.

Úterní návštěva Petra Pavla na Vysočině

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil dvoudenní návštěvu Vysočiny. (16. června 2026)
Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku rozhlédl z padesátimetrové výšky. Do části čtvrt kilometru dlouhého stožáru vyjel výtahem, zkusil si ho i řídit. (16. června 2026)
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s jihlavskými zastupiteli a vybranými čestnými hosty do gotického sálu jihlavské radnice. (16. června 2026)
Po jedenácté hodině dopoledne prezident Petr Pavel zamířil na debatu s jihlavskými zastupiteli a vybranými čestnými hosty do gotického sálu jihlavské radnice. (16. června 2026)
26 fotografií

Například starosta Náměšti nad Oslavou Jan Kotačka (SNK ED) dokonce hovoří o podrazu, pokud stát do regionu peníze nepošle. „Ve hvězdách je celková schopnost regionu ustát novou výstavbu,“ podotkl. Pro obce s omezenými rozpočty jsou záměry na novou infrastrukturu pro tisíce lidí, kteří se na stavbě a následném provozu budou podílet, neufinancovatelné.

Po obědě bude na zámku ve Valči u Třebíče následovat tisková konference.

Areál pro testování bezpilotních prostředků

Návštěvu Vysočiny Petr Pavel zakončí v Moravských Budějovicích. V nich zavítá do teprve v březnu otevřeného areálu sdíleného testovacího polygonu pro drony, kde na něj čekají ukázky výcviku i činnosti úzce specializovaného centra.

UAV Technology Park v Moravských Budějovicích, jak zní jeho název, je jedním z prvních a nejmodernějších specializovaných testovacích polygonů pro bezpilotní prostředky v České republice. Areál nabízí bezpečné zázemí pro vývoj, certifikaci a ověřování dronů i pokročilých navigačních systémů. Slouží komerčním firmám, start-upům, univerzitám i akademickým týmům. Testují se v něm systémy v oblasti obrany, autonomní mobility a takzvaných chytrých měst. Simulovat v něm lze nejrůznější možné scénáře.

Druhou oficiální návštěvu Kraje Vysočina zahájil prezident v úterý. Ráno ji začal v atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku. Poté se přesunul do Jihlavy na diskusi se zdejšími zastupiteli.

Představitele Kraje Vysočina a Jihlavy, kteří podporují stavbu vysokorychlostní trati přes Vysočinu a její zvažovanou zastávku blízko krajské metropole, nepotěšil názorem, že by stanici v regionu nerealizoval. „Zastávka mezi Prahou a Brnem opravdu nedává moc smysl,“ řekl Petr Pavel.

Odpoledne pak strávil v Diecézním centru mládeže Mamre v Osové Bítýšce na Žďársku. Následovala návštěva výrobce leteckých motorů, společnosti PBS ve Velké Bíteši. Den završil diskusí s vedením města i veřejností v Třebíči.

16. června 2026
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Prezident Pavel na Vysočině probírá dostavbu Dukovan a zavítá na dronový polygon

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