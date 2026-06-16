Pavla na Vysočině zaujaly přístroje k měření radiace a připomněl Drábovou

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  9:34aktualizováno  10:10
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Prohlídkou meteorologické stanice na Pelhřimovsku začal dnes po deváté hodině prezident Petr Pavel svůj dvoudenní výjezd na Vysočinu. Během pobytu v kraji zavítá i s manželkou Evou také například do Jihlavy, Třebíče nebo Velké Bíteše a Moravských Budějovic. Dnes ho dále čeká testovací polygon pro drony i návštěva výrobce leteckých motorů.

Ráno přijel prezidentský pár do atmosférické observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku, kterou si Petr Pavel i s první dámou Evou prohlédl. Poté se vydal k nejvyšší stavbě na Vysočině – místnímu stožáru, který dosahuje 254 metrů.

Prezident výtahem ve stožáru vyjel do výšky padesáti metrů, jak potvrdila vedoucí observatoře Adéla Holubová Šmejkalová. Ta mu také ukázala přístroje, které používají, a popsala, co se s nimi dělá.

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil dvoudenní návštěvu Vysočiny. (16. června 2026)
Prezidentský pár si se zájmem prohlédl atmosférickou observatoř v Košeticích na Pelhřimovsku. (16. června 2026)
Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní výjezd na Vysočinu. Nejdříve vyrazil i s první dámou za meteorology (16. června 2026)
Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní výjezd na Vysočinu. Nejdříve vyrazil i s první dámou za meteorology (16. června 2026)
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Pavla zaujaly přístroje na měření radiace. „Radiační situace na území republiky je normální,“ parafrázoval prezident legendární hlášení Dany Drábové, jaderné fyzičky, která loni zemřela.

Program prezidentského páru na Vysočině se zaměří zejména na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, ale i obranný průmysl nebo životní prostředí. Chybět nebude ani návštěva jihlavské radnice.

„Jsem rád, že můžeme oba pohostit. V plánu máme asi patnáctiminutové osobní setkání s prezidentem a s první dámou, kterého se zúčastní pouze hejtman a já. A poté se u nás uskuteční ještě hodinové setkání s jihlavskými zastupiteli a dalšími významnými osobnostmi,“ uvedl primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška.

Na radnici půjde o volnou diskuzi, při níž se pozvaní hosté budou moci hlavy státu dotazovat na vše, co je zajímá.

V Jihlavě se Petr Pavel objeví na oficiální návštěvě během svého působení na Hradě potřetí.

V úterý zavítá hlava státu například i do Třebíče, do observatoře v Košeticích či do Diecézního centra života mládeže Mamre v Osové Bítýšce.

O den později prezidenta čeká mimo jiné cesta do Moravských Budějovic, kde navštíví sdílený testovací polygon pro drony, navštíví společnost PBS ve Velké Bíteši, která se zaměřuje na produkci leteckých motorů, a setká se se starosty obcí v okolí dukovanské elektrárny.

25. května 2023
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Pavla na Vysočině zaujaly přístroje k měření radiace a připomněl Drábovou

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