Pavel poprvé zavítá do Valašských Klobouk, místní měli zkoušku jako v divadle

  7:06aktualizováno  7:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v úterý započne dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv, zúčastní se také zlínského filmového festivalu.

Prezident Petr Pavel v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnovské slavnosti 2025, Valašské muzeum v přírodě (oslavy 100 let založení 5. červenec 2025) | foto: Valašské muzeum v přírodě

Cestu po kraji Petr Pavel zahájí v Kunovicích na Střední škole letecké, vedle debaty se studenty si tam prohlédne hangár. Zamíří i do firmy BRM Aero, která vyrábí sportovní a cvičná letadla.

Pak se prezident přesune do Boršic, kde se setká se žáky Základní školy Františka Horenského. V první den návštěvy hlava státu poobědvá s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) a krajskými radními.

Odpoledne bude debatovat se zlínským primátorem Jiřím Korcem (ANO) a zastupiteli města. Navštíví také zlínský filmový festival pro děti a mládež, který se letos koná od 28. května do 3. června.

„Je to pro nás velká čest a jsme moc rádi. Je to vůbec první návštěva českého prezidenta na našem festivalu. Vítali jsme běžně první dámy, ale příjezd prezidenta je premiérou,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Pro organizátory filmového festivalu nejsou návštěvy politiků, velkých hvězd a dalších osobností světového formátu, které vyžadují speciální zacházení a bezpečnostní opatření, ničím výjimečným.

„Jsou drobné odlišnosti, protože návštěva probíhá protokolu prezidentské kanceláře, ale není to nic, co by pro nás bylo nekomfortní nebo nějaká komplikace,“ doplnila ředitelka. „Udělali jsme jen drobné úpravy našeho programu, aby toho prezidentský pár mohl vidět co nejvíce.“

Dopravní omezení v Kloboukách

Úterní program zakončí prezident Pavel setkáním se starostou Valašských Klobouk a debatou s občany. „Pro Valašské Klobouky je to velká událost. Prezident republiky k nám přijede po třinácti letech. Připravujeme se na to už tři týdny, hned jak jsme se to dozvěděli,“ řekl starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška (Klobučané společně).

V pondělí odpoledne měli zkoušku jako v divadle. S týmem lidí zkoušeli přímo na místě scénář, jak bude návštěva probíhat, aby časový plán klapl, jak má.

Lidé v Kloboukách a návštěvníci večerního setkání s prezidentem se musejí připravit na dopravní omezení. „Už od rána nebude možné zaparkovat na Masarykově náměstí, vyčlenili jsme poblíž náhradní parkovací plochy,“ upozornil starosta.

Město už má také připravené dary pro hlavu státu. „Dostane typický valašský klobouk a také dřevěný soudek z bednářství Fryzelkovi z nedalekých Vlachovic, samozřejmě plný dobré slivovice.“

Nesmí chybět ani tradiční valašské papuče, jejichž výrobou byly Klobouky proslulé. „Jsou to nazouvací pantofle pro pana prezidenta i jeho manželku, ty jsou ozdobené květinkami,“ popsala papučářka Marie Kolínková.

Papuče od Kolínků v roce 2013 dostal už tehdejší prezident Miloš Zeman. Ten na nich měl ovšem přišité dekorace v podobě malých filcových trnek.

Se skauty si vyšlápne na Svatý Hostýn

Ve středu dopoledne Petr Pavel navštíví výrobce modulárních staveb, firmu Koma Modular ve Vizovicích, a následně zamíří i do Chropyňských strojíren. Návštěvu zakončí společně se skauty odpoledním výstupem na Svatý Hostýn.

Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v dubnu vydal do Pardubického kraje.

Na návštěvě Zlínského kraje byl poprvé v dubnu 2024. Zavítal tehdy mimo jiné do areálu ve Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly sklady s municí. Za útokem, který si vyžádal dva životy, stály ruské zpravodajské služby.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Termín pro podání přehledů OSVČ se blíží. Koho se týká?

Takto si přípravu na podání přehledů OSVČ představuje umělá inteligence....

Komentář

Ví Babišova koalice, jak hodlá změnit veřejnoprávní média? A prozradí nám to?

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Prodej nově vytvořené části ČEZ může vynést 200 miliard, odhadují analytici

ilustrační snímek

OBRAZEM: Ostrava beachvolejbalová. Projděte se skvělou atmosférou pod vyhaslými pecemi

Centrkurt ostravského turnaje je unikátní svým umístěním mezi rourami pod...

Rusko poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázalo vývoz leteckého paliva

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm....

Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr

Lidovci, Praha sobě a Zelení zahájili společnou kampaň do říjnových komunálních...

ČEZ vyplatí akcionářům 23 miliard. Vyčlení nevýrobní části, chystá se na zestátnění

ilustrační snímek

Poslední slovo

Oříšek k rozlousknutí. Jak charakterizovat tanec kolem pokusu vyrobit zákon o veřejnoprávních médiích

Ondřej Neff

Názor

Vláda zestátňuje ČEZ, ale už nechce zlevňovat elektřinu. Objevila „bezpečnostní důvody“

ČEZ investuje letos 3,1 mld. Kč do modernizace Temelína

„Stupidní“ rozhodnutí Lipavského ohrožují Česká centra, tvrdí ministr Macinka

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

Serena Williamsová během třetího kola US Open.

Jiskrný a nápaditý Martinů. Dirigent Hrůša přichází se skvělou nahrávkou skladeb slavného skladatele

Bohuslav Martinů

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.