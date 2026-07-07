Zúčastním se neformální večeře lídrů, oznámil Pavel. Pozval ho Erdogan

Pavel uvedl, že bude mít řadu bilaterálních jednání se svými protějšky. Summit podle něj bude mít tři priority, mimo jiné výdaje na obranu či podpora Ukrajiny.
„Dneska se zúčastním byznys fóra obranného průmyslu v rámci Aliance. Především s důrazem na to, že Česká republika má dlouhou tradici v obranném průmyslu. Máme také řadu menších firem, které mají přínos pro celou Alianci,“ řekl Pavel, který poukázal na důležitost konkurenceschopnosti právě v obranném průmyslu.
„Dále se zúčastním jednání, které pořádá Mnichovská bezpečnostní konference, na různá bezpečnostní témata,“ řekl Pavel s tím, že ve středu bude na pracovní snídani. „Opět se ji zúčastní některé hlavy států a bezpečnostní odborníci“ uvedl Pavel.
Zároveň prozradil, že se v úterý zúčastní neformální večeře lídrů.
Ohledně neformální večeře poznamenal, že za tím stojí turecká strana. „Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ uvedl Pavel s tím, že se s Babišem nebude prát o místo u stolu. U jakého stolu bude sedět, se podle svých slov dozví až na místě.
„Chci slyšet, o čem se bude bavit, chci slyšet argumenty. Vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční bezpečnostní politiky mezi prezidentem a vládou, tak chci slyšet argumenty. Jinak mám obavu, že by se ke mně informace nedostaly,“ podotkl Pavel.
„Armáda má velké mezery“
Současně přiznal, že program byl tvořen v posledních dnech. Pavel také věří tomu, že bude mít možnost se na summitu s premiérem Babišem potkat.
„Bavíme se o bezpečnosti našich občanů a naší země. To by mělo být naším společným tématem. Dneska je situace taková, že armáda má velké mezery,“ řekl prezident ohledně výdajů na obranu.
Pavel je podle svých slov rád, že se vláda přihlásila k závazku dát dvě procenta HDP na obranu. Současně uvedl, že podpoří jakékoliv úsilí závazky naplnit a zvýšit bojeschopnost armády.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před odletem do Ankary poznamenal, že neví, jaký program bude mít prezident v Ankaře. „Myslím, že obsah summitu je daný. Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ pronesl Macinka.
Macinka už ale dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu, byť je v Česku ústavní jedničkou. Jako člen české delegace, ovšem s odlišnými názory třeba na pomoc pro Ukrajinu, bude moct zasednout po boku ministrů.