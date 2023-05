Nejvyšší čtyřka se shodla na další podpoře Ukrajině a pragmatismu k Číně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Jednoznačně setrváváme v podpoře Ukrajiny k dosažení výsledku, který bude pro Ukrajinu přijatelný. Budeme nadále podporovat její ambice pro vstup jak do NATO, tak do EU a budeme nadále podporovat aktivity, které povedou nejenom k obnově její suverenity, ale také k poválečné obnově Ukrajiny,“ řekl Pavel.

„Pokud jde o Čínu, máme snahu zachovávat velice pragmatický přístup s tím, že vycházíme z jasného hodnotového základu. Na druhou stranu vnímáme realitu a nemáme zájem jakkoli se od Číny izolovat. To by ani prakticky nešlo. Ale samozřejmě budeme usilovat o to, aby vztahy s Čínou byly založené na vzájemné výhodnosti, respektu a reciprocitě,“ pokračoval prezident.

Po schůzce s ůstavními činiteli ministr zahraničních věcí Jan Lipavský zaroveň oznámil, že Česko bude kandidovat na členství v Radě bezpečnosti OSN v letech 2032 a 2033.

Schůzku pořádal prezident Petr Pavel, netradičně se uskutečnila už ráno. Následovat bude jednání Senátu, který bude mít na programu mimo jiné schvalování tří Pavlových adeptů na ústavní soudce. Prezident poté vlakem odjede na návštěvu Rakouska.

Podobný formát jednání v minulosti pořádal i bývalý prezident Miloš Zeman. Kvůli politickým sporům ale na schůzky přestal zvát předsedu Senátu Miloše Vystrčila nebo ministry zahraničí a po předloňských sněmovních volbách setkávání neobnovil.

Schůzka všech čtyř nejvyšších ústavních činitelů bude v pořadí druhá. Společně se setkali počátkem února v sídle horní parlamentní komory, Pavel tehdy ještě jako teprve zvolený prezident.

Úřadu se ujal až v březnu po složení ústavou předepsaného slibu. Po únorové schůzce tlumočil dohodu, že čtveřice nejvyšších ústavních činitelů by se měla setkávat pravidelně jednou za čtvrt roku a že bude koordinovat své aktivity ve vnitřní i zahraniční politice.