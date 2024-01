Větší důchod disidentům či rozšířené povinné ručení. Prezident podepsal několik změn

Informoval o tom ve středu v tiskové zprávě odbor komunikace Hradu.

Změna důchodů se týká lidí s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu. Česká správa sociálního zabezpečení jim má nižší než průměrnou penzi dorovnat automaticky.

Důchod se má zvednout na průměrnou částku několika stovkám lidí. Opatření se má týkat i těch, kteří dostávají část penze z ciziny. Odpůrci minulých dvou totalitních režimů, komunistického a fašistického, jichž je celkem na 1 900, by měli pobírat podle podkladů minimálně 20 635 korun měsíčně. Náklady státu na penze se kvůli tomu mají zvýšit podle vlády nejvýše o 30 milionů korun ročně.

Na neřešení problému nízkých disidentských penzí upozornil loni na podzim signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Od 17. listopadu držel více než týden hladovku před úřadem vlády. Přidal se k němu někdejší disident John Bok. Protest ukončili poté, co kabinet rozhodl o přípravě návrhu změn zákonů k zajištění důstojných důchodů a odvolal své loňské usnesení, jímž se hlásil k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii.

Za nižšími důchody odpůrců komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce s malým výdělkem, který se pak také promítl do nízké penze.

Podle zákona z roku 2011 mají odbojáři a odbojářky dostávat průměrný důchod. Disidenti a disidentky tak nyní mohou žádat o dorovnání částky a při nesplnění potřebné doby pojištění o takzvané zmírnění tvrdosti zákona. Žádosti posuzuje sociální správa a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Průměrnou penzi budou mít podle novely automaticky lidé s osvědčením o odporu proti komunismu i bez potřebné doby odvodů či s důchodem z ciziny, stačit má dosažení důchodového věku. Od průměrného důchodu se bude odvíjet i výše pozůstalostní a invalidní penze. Při žádosti o důchod nebude nutné osvědčení dokládat, sociální správa dostane údaje od ministerstva obrany.

Novela nabyde účinnosti začátkem měsíce následujícího po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy možná již od února, případně nejpozději od března. Průměrnou penzi odpůrci minulého režimu začnou dostávat čtyři měsíce od vyhlášení zákona, za mezidobí od jeho účinnosti by dostali jednorázový doplatek.

Povinné ručení se bude platit za víc druhů vozidel

Povinnosti uhradit takzvané povinné ručení se rozšíří na více druhů vozidel než dosud. Vztahovat se bude například na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka. S rozšířením počítá nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který také prezident podepsal. Zákon také ruší povinnost mít takzvanou zelenou kartu o zaplacení pojistného při cestách v Česku.

Zákon zvyšuje také minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkové škody. Ve všech případech se limit zvyšuje z nynějších 35 milionů korun na 50 milionů korun. V případě újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každého postiženého, u majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Rozšíření okruhu vozidel, za která bude nutné povinné ručení platit, vyplývá z jejich nové definice. Povinnost se bude vztahovat na všechna motorová auta s konstrukční rychlostí přes 25 kilometrů za hodinu a na motorové vozy s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží více než 25 kilogramů. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu.

U elektrických koloběžek se pojištění bude muset sjednávat, pokud jejich nejvyšší konstrukční rychlost je přes 25 kilometrů za hodinu nebo pokud jejich provozní hmotnost je vyšší než 25 kilogramů a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 kilometrů za hodinu. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že počet nehod způsobených koloběžkami za posledních pět let vzrostl desetkrát, přičemž počet nehod způsobený elektrokoloběžkami je víc než dvojnásobný proti běžným koloběžkám.

Pokud policista při kontrole vozidla podléhajícího povinnému pojištění zjistí, že nemá povinné ručení, bude mít právo přikázat řidiči, aby ho odstavil. Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor.

Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění, upozornilo již dříve ministerstvo financí. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti zákon přenáší z vlastníka vozu na jeho skutečného provozovatele, nikoli řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i při krátkodobém využívání sdílených koloběžek, uvedlo ministerstvo dopravy.

Nově bude zelená karta sloužit s ohledem na digitalizaci jen jako mezinárodní doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti, pokud řidiči pojedou do zahraničí. Při cestách do dalších zemí EU ji řidiči budou muset mít podle předsedy senátního výboru pro dopravu Miroslava Plevného (STAN) nejméně do začátku příštího roku.

Postup při nakládání s příjmy vězňů bude jednotný

Postup při nakládaní s příjmy vězňů bude jednotný, všem se například bude vytvářet finanční rezerva na dobu po propuštění. Změny přinese novela o výkonu trestu, kterou Pavel také podepsal. Úprava pravidel se bude týkat také chovanců v detenčních ústavech a lidí ve vazbě. Má rovněž zjednodušit postup při exekučních srážkách z peněz odsouzených.

Změny podle ministerstva spravedlnosti úřadu zaručí, že se každému vězni s příjmem bude tvořit rezerva, kterou dostane při propuštění na svobodu. Každý odsouzený s příjmem bude mít každý měsíc aspoň minimální částku na nutné potřeby, například zdravotní či hygienické.

V současnosti se s pracovní odměnou vězně nakládá podle odlišných pravidel než s penězi z jiných zdrojů, například s důchodem nebo s přilepšením od příbuzných. Novela zavádí univerzální systém rozúčtování veškerých příjmů vězňů bez ohledu na jejich zdroj.

„Každému odsouzenému, který měl v příslušném měsíci jakýkoli příjem, se z jeho peněz bude tvořit finanční rezerva, která mu bude vyplacena po propuštění z výkonu trestu, čímž dojde k usnadnění přechodu odsouzených na svobodu, kdy období těsně po propuštění je - právě mimo jiné i s ohledem na nedostatek finančních prostředků odsouzených - z hlediska recidivy nejkritičtější,“ uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Novela má napravit i situaci, kdy při exekučním postihu peněz vězňů nezbudou části odsouzených peníze na nutné zdravotní, hygienické či korespondenční potřeby. Podle ministerstva tento stav dál prohlubuje rozdíly mezi vězni a může zhoršit prostředí ve věznicích. Žádné peníze teď nemají ti vězni, kteří jsou v exekuci a nemohou pracovat.