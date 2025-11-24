Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Polsko je jeden z našich nejbližších spojenců. Stopy rodu Jagelonců jsou patrné i na tomto Hradu,“ připomněl Pavel na tiskové konferenci. Polsko je podle něj druhým nejvýznamnějším partnerem České republiky. „Sdílíme stejný postoj k Ukrajině i Rusku,“ sdělil. Oba Rusko vnímají jako nejzásadnější hrozbu pro evropskou bezpečnost.
„Čeští občané znovu objevili krásy polských jezer a Baltského moře,“ ocenil Pavel s tím, že jejich vzájemné vztahy se opravdu zlepšují. To potvrdil také Nawrocki. „Spojuje nás minulost, současnost i budoucnost,“ dodal.
Podle polského prezidenta s Pavlem mluvili také o zvyšování výdajů na obranu. „Jsem rád, že jsem o tom mohl mluvit s člověkem, který byl dlouho na v čele NATO,“ ocenil Pavlovy zkušenosti.
Při příjezdu nového polského prezidenta hudba Hradní stráže jako obvykle zahrála hymny obou zemí, následně prezidenti její příslušníky pozdravili a odebrali se do útrob Hradu. Z české delegace ceremoniálu přihlíželi například šéf hradního zahraničního odboru Jaroslav Zajíček, ředitel evropské sekce ministerstva zahraničí Radek Pech nebo český velvyslanec v Polsku Břetislav Dančák.
Nawrocki dorazil do Prahy v neděli večer, na letišti ho přivítal ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (nestr., zvolen za SPOLU). Česko je podle něj připraveno s prezidentem, který se ujal funkce v srpnu, navázat na „skvělé bilaterální a multilaterální vztahy“.
Obsahem rozhovoru hlav států mělo být podle Pavlovy kanceláře spolupráce v EU a NATO, ale i vzájemné obchodní a bezpečnostní vztahy. Vzájemné vztahy Česka a Polska se podle Hradu v posledních letech vyznačují stabilitou a kontinuitou, na novém významu nabyly zejména po zahájení války na Ukrajině. Země spolupracují například na výcviku ukrajinských vojáků, který na polském území zajišťují příslušníci české armády.
Nawrocki se podle dřívějších informací polské tiskové agentury PAP sejde i s předsedou hnutí ANO a pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Promluví také na Univerzitě Karlově, tématem přednášky bude střední Evropa.