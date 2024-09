Pavel navštívil zaplavené Slezsko. Snad pomůže k rychlejší pomoci, doufají místní

Prezident Petr Pavel ve středu navštívil slezská města, která zasáhly povodně. Zavítal do Bohumína, poté se přemístil přes ostravskou Novou Ves do Opavy, dál pokračuje do Krnova. Mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková řekla, že s prezidentem vyrazili do terénu na obhlídku města.