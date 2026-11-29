Aby na stromek, který stojí na Jiřském náměstí za katedrálou sv. Víta, prezident dosáhl, spolu s jedním z pracovníků k němu vystoupal na zdvihací plošině.
Prezident dostal bezpečnostní postroj. „Člověk se u toho zahřeje,“ komentoval poté, co sestoupil zpět na zem.
Pavel z akce sdílel video na Facebooku, kde uvedl, že strom připravili kolegové z Hradu. „S Evou jsme se k nim na chvíli přidali a pověsili pár ozdob,“ napsal.
Stromek bude podle prezidentových slov od neděle rozsvícený po celé adventní období.
O den dříve Praha zahájila vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Vánoční strom zde letos měří 23 metrů a je laděn do zlaté a tmavě zelené barvy. Zdobí ho 400 ozdob a sedm kilometrů světelných řetězů spolu s 31 prskavkami z LED světel.