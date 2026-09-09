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Prezident přijme Babiše. Proberou Pavlovu účast na jednání OSN, kam letí i Macinka

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  14:26aktualizováno  14:41
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Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...

Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad. (4. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Prezident Petr Pavel přijme předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Informovala o tom ve středu Kancelář prezidenta republiky. Setkání dvou státníků proběhne po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů v pondělí 14. září 2026. Hlava státu bude s premiérem řešit koordinaci zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na Valném shromáždění OSN, i další aktuální otázky, dodal Hrad.

Valné shromáždění OSN se v New Yorku koná za dva týdny. Českou delegaci povede Pavel, což vláda schválila v červnu, v srpnu mu odsouhlasila letadlo. Vedle prezidenta se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Babiš i Pavel nedávno oznámili obnovení společných jednání. „Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom koordinovali zahraniční politiku. A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ sdělil tehdy Pavel pro CNN Prima News.

„S panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby a témat,“ potvrdil i Babiš.

V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené. Pavel na konci srpna pro Reflex sdělil, že nevnímá předsedu vlády jako protivníka. „A věřím, že Andrej Babiš dříve nebo později pochopí, že je v jeho zájmu, aby faktická spolupráce mezi námi i přes některé rozdílné názory probíhala,“ dodal tehdy prezident.

To potvrdil i sám Babiš. „No a s prezidentem nemáme žádný problém, prosím vás, už si změňte komunikační kartu, média, tady není žádná boj,“ řekl na konci srpna ve videu na sociálních sítích.

Vztahy se mezi dvě politiky vyostřily zejména při sporu o účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Babiš oznámil, že prezident součástí delegace nebude. Pavel na to reagoval kompetenční žalobou a cestu do turecké metropole si prosadil předběžným opatřením Ústavního soudu.

Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu.

30. srpna 2026
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