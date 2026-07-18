„Jsme téměř rok a půl od příští volby a já nemyslím, že bychom chtěli rok a půl žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo,“ řekl prezident. Své rozhodnutí chce ale sdělit včas, aby i ostatní kandidáti věděli, na čem jsou, a měli čas na kampaň.
Pavel už tento týden v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že rozhodnutí ohledně další možné kandidatury učiní ve správný čas. „Aby to bylo zodpovědné i vůči případným dalším kandidátům a aby měli dostatek času se připravit. Nic takového ale zatím nenastalo,“ sdělil.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v uplynulých týdnech několikrát vyjádřil názor, že Pavel již kampaň za znovuzvolení začal. Prezident to v sobotu odmítl. „Mnohdy, když chcete odvést pozornost od toho, co děláte sám, tak je velice účinné, když z toho obviníte svého protivníka,“ řekl Pavel. Dodal, že má někdy pocit, že Babiš a někteří lidé kolem něho začali intenzivní antikampaň, aby mu opětovnou kandidaturu znemožnili nebo znechutili.
Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, ve druhém kole porazil Babiše. Pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.
Babiš začátkem července vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval. Letos v lednu na volebním sněmu ANO řekl, že debata o možném společném nominantovi do prezidentské volby by měla začít na začátku příštího roku.