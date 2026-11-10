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Pavel přijme na Hradě Babiše. Budou řešit bezpečnost i připravenost na krize

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  15:50
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Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...
Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...
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Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se ve středu ráno setkají na Pražském hradě. V 8:00 se uskuteční jejich pravidelné a plánované jednání, uvedla Kancelář prezidenta republiky. Mimo diskuzi o světové i tuzemské bezpečnosti a připravenosti na krize chtějí také pokrýt agendu nadcházejících zahraničních cest.

„Prezident Pavel přijme ve středu 11. listopadu v 8:00 na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Půjde o pravidelné a plánované setkání,“ oznámila kancelář na sociálních sítích. Jedním z probíraných témat bude aktuální bezpečnost ve světe a České republice.

Státníci se také chtějí zabývat připraveností státu na krize a mimořádné události. „Řešit budou i téma, které už spolu opakovaně otevřeli, a to jmenování předsedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedla kancelář.

Dále budou ladit harmonogram nadcházejících zahraničních návštěv a cest. V minulosti se oba vrcholní politici střetli v otázce, kdo bude Českou republiku reprezentovat na summitu NATO v turecké Ankaře.

Pavel s Babišem se dvakrát setkali v září, diskutovali například o plánovaných zahraničních cestách a návštěvách nebo o programu Bezpečnostní rady státu. Právě na té se pak setkali v říjnu. Na začátku listopadu prezident navštívil jednání vlády kvůli projednávání nové armádní koncepce.

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