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Prezident Pavel přijme ministry Tejce a Zůnu. Řešit budou jmenování generálů

  10:01aktualizováno  10:01
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Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti (10. září 2026)
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
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Prezident Petr Pavel bude v úterý krátce po poledni jednat s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem a posléze se šéfem resortu obrany Jaromírem Zůnou. S oběma chce probrat jejich návrhy na nově jmenované generály.

„Schůzka byla navržena ze strany pana prezidenta za účelem projednání mého návrhu na jmenování generála. Jiná témata nebyla stanovena,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Tejc.

To, že jmenování generálů bude jediným předmětem schůzky, potvrdil následně i mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Daniel Drake. „Jedná se o tradiční setkání k návrhům na generály. Nad rámec toho témata neavizujeme,“ řekl. Jaká jména jsou ve hře, však ani jeden z účastníků úterní schůzky neuvedl.

Jednání na stejné téma se mezi Pavlem a zmíněnými ministry uskutečnilo také letos 25. března. Hlava státu hodnost uděluje novým kandidátům z řad vojáků, hasičů a policistů, včetně příslušníků vězeňské služby, dvakrát ročně. Konkrétně 28. října při výročí vzniku samostatného Československa a 8. května na Den vítězství.

Letos na jaře do funkce prezident na návrhy členů vládního kabinetu jmenoval deset nových generálů. Při posledním jmenování Pavel mimo jiné zdůraznil, že s vyšší hodností je spojená i zodpovědnost. „Je to i závazek, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným. Právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíce objektivní,“ uvedl.

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