Pavel reaguje na schůzku na Hradě. Od Babiše chce změny v programu vlády

Prezident si vyslechl komentář předsedy hnutí ANO k návrhu programového prohlášení vznikající vlády. V oblastech, kde Ústava a ústavní zvyklosti dávají prezidentovi možnost koordinovat a podílet se na zajišťování zájmů Česka, prezident požádal, aby jeho postoje zohlednila vláda v budoucím návrhu textu.
Podle Hradu jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku. Hlava státu konkrétně vznesla návrh o doplnění dokumentu o mezinárodně bezpečnostní situaci, ve které se Česko nachází.
„Stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině,“ doplnila prezidentská kancelář. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů.
Výhrady k rozpočtové politice a hospodaření
Prezident podle Hradu však ocenil prohlášení v oblasti podpory hospodářsky a sociálně slabších regionů. Mimo jiné vyzdvihl oblast zdravotnictví a podpořil většinu záměrů v oblasti vzdělávání, včetně důrazu na téma duševního zdraví.
„Cení si i vytyčeného směru v oblasti hospodářské a energetické politiky s tím, že je však zapotřebí odpovědně řešit financování těchto politik,“ uvedl dále Hrad.
Prezident má však například výhrady k rozpočtové politice a hospodaření státu.
„Dále k části životního prostředí, k formulaci o postavení a financování neziskových organizací, stejně jako i veřejnoprávních médií. Další oblast výhrad se týká úprav důchodového systému, které povedou ke značným deficitům systému daleko za horizontem tohoto volebního období,“ vyjmenoval Hrad. K ostatním oblastem se ale politici nedostali.
Ohledně možného střetu zájmů Hrad uvedl, že pokud Babiš učiní kroky, které budou zřetelně ukazovat, že chce konflikt vyřešit a že má řešení v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho předsedou vlády bez odkladu. Hrad také oznámil, že rychlost dalších kroků směřujících k ustavení vlády je na Babišovi.
„Záleží, kdy zveřejní postup ve věci střetu zájmů a kandidáty na ministry vlády ANO,“ doplnil Hrad.
„Mluvili jsme o usnesení nějakých orgánů“
„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ prohlásil po středeční schůzce Babiš.
Prezident Pavel, jak zmínil i Hrad v tiskové zprávě, dál trvá na tom, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak střetu zájmů zabrání, a to ještě před jmenováním premiérem. „Vyměnili jsme si názory na komunikaci ohledně střetu zájmů,“ řekl k tomu Babiš.
„Mluvili jsme o usnesení nějakých orgánů. My si to ještě nastudujeme a já se k tomu vyjádřím,“ dodal šéf ANO. „Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti a ne jemu, tak uvidíme,“ prohlásil Babiš.
S šéfem ANO mluvil Pavel i o chystaném programu nové vlády, prezidentův názor Babiš sdělí koaličním partnerům. „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne,“ dodal.
Nová koalice návrh programového prohlášení poslala prezidentovi na Hrad do datové schránky na konci října, ale Pavel o něm chtěl mluvit s Babišem i osobně. „Nemáme žádný konflikt,“ zhodnotil šéf ANO své jednání s prezidentem.