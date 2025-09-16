První s informací ohledně projevu prezidenta přišel web Aktuálně.cz. Šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář pro iDNES.cz doplnil, že projev ještě není hotový.
„Nemůžu tedy konkrétně říct, o čem bude. Nepochybně prezident bude chtít zklidnit situaci před volbami. Bude apelovat na voličskou účast a voličskou odpovědnost,“ dodal Kolář.
Volby do Poslanecké sněmovny se budou v Česku konat 3. a 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Hnutí ANO bude kandidovat s číslem 22, koalice SPOLU dostala 11, SPD má číslo 6, STAN 23, Piráti 16 a hnutí Stačilo! dostalo 25.
Jedinou přiznanou koalici utvořily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a jejich SPOLU potřebuje pro vstup do Sněmovny 11 procent hlasů.
Propojit voliče několika uskupení pod jednou hlavičkou se snaží hnutí SPD, na jehož kandidátkách se objeví také zástupci strany PRO, Trikolory a Svobodných. Za hnutí STAČILO! kandidují komunisté, spojení demokraté a SOCDEM, na kandidátkách Pirátů jsou Zelení. Tato tři hnutí se registrovala jako samostatný subjekt, nikoliv koalice, takže jim pro vstup do Sněmovny stačí pět procent hlasů.