Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

  17:26aktualizováno  18:06
Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekl ve středu novinářům v Maďarsku. Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí však v týdnu prohlásil, že chce chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj spíš mediální.
„Samozřejmě si ho rád vyslechnu. Na druhou stranu si dokážu jen těžko představit něco, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit názor, který není pouze můj, ale velké části naší veřejnosti,“ poznamenal Pavel.

„Že Filip Turek je nositelem vlastností, přístupu nejen k právu, ale i k pravidlům, který skutečně není slučitelný s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jako je ministr,“ doplnil prezident a současně dodal:

„Upřímně řečeno, z toho, co jsem měl zatím možnost slyšet, tak to bylo spíše mlžení. Spíše znevěrohodňování všeho, co bylo kde uvedeno. A většinou to bylo způsobem, který spíše dával najevo jistou aroganci než pokoru.“

Podle České televize (ČT) Turek nadále odmítá, že by všechny jemu připisované kontroverzní příspěvky na sociálních sítích byly autentické.

Považujete kontroverze kolem Turka jen za mediální výplody?

„Jsou to spíše mediální kauzy“

„Určitě to budou konkrétní argumenty, které budou podloženy možná i nějakými dokumenty,“ pronesl nedávno Turek.

„Těch kauz je poměrně dost a jsou to spíše mediální kauzy, ale já vím, že mám čisté svědomí, takže to panu prezidentovi velmi rád vysvětlím a určitě to budou nějaké realistické podklady ohledně nějakých, dejme tomu nejasností kolem mé osoby,“ dodal.

Podle ČT hodlá Turek vysvětlit Pavlovi také to, jak by ministerstvo životního prostředí vedl.

Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.

