Pavel jmenoval nové rektory. Univerzitu Palackého povede Kohajda, AVU Pospiszyl

Kohajdu zvolil Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci v lednu, Pospiszyla Akademický senát AVU v Praze začátkem března.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci porazil Kohajda v lednu ve druhém kole volby Tomáše Opatrného z katedry optiky přírodovědecké fakulty. Na post rektora kandidovali i dosavadní rektor Martin Procházka, bývalý proděkan fakulty tělesné kultury Ivo Jirásek, který působí na katedře rekreologie, Jakub Navařík působící v ústavu CATRIN a proděkan teologické fakulty Peter Tavel. Kohajda získal ve druhém kole 14 hlasů od 24 členů akademického senátu.

Čtyřiačtyřicetiletý Kohajda na Právnické fakultě Univerzity Palackého (PF UP) absolvoval magisterský obor Právo a právní věda. Doktorský titul a docenturu získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2020 zastává funkci proděkana na PF UP. Je členem Vědecké rady PF UP a několika oborových rad na právnických fakultách v Olomouci a Praze.

Jeho výzkumné a publikační aktivity se soustřeďují na finanční právo, zejména na veřejné rozpočty, daně, bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálové trhy, vyplývá z informací na webu univerzity.

Mezi lety 2014 a 2022 byl členem rady města Šumperk. V roce 2021 se stal poslancem za Olomoucký kraj. Ve Sněmovně působí mimo jiné jako člen rozpočtového výboru.

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. Na jejích osmi fakultách studuje zhruba 23 tisíc studentů.

Pospiszyla zvolil akademický senát AVU na začátku března, v prvním kole porazil sochaře a pedagoga Dušana Zahoranského a kurátora a galeristu Marka Pokorného. Předchozí rektorka Maria Topolčanská rezignovala loni v říjnu poté, co se akademický senát zabýval návrhem na její odvolání, podle kterého ve vedení školy selhala. AVU od té doby vedla v zastoupení prorektorka pro studijní záležitosti Šárka Krtková, kterou do funkce jmenovala Topolčanská.

Pospiszyl je historikem umění. Na AVU učí od roku 2012 a příští rok to bude deset let, co vede katedru teorie a dějin umění. Profesorem se stal v řízení vedeném na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Mezi jeho priority patří zlepšení komunikace. „Zatímco v jednotlivých ateliérech problém s komunikací není, na celoškolní úrovni se jedná o dlouhodobý problém,“ napsal ve své volební tezi.

Akademie výtvarných umění je nejstarší uměleckou školou v Česku, založena byla v roce 1799. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy výtvarného umění. Studenti si mohou vybrat například z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky či restaurování výtvarných uměleckých děl.