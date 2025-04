Prezident Pavel kritizuje politickou kulturu v Česku. Termín voleb vyhlásí v květnu

Mimořádná schůze obsahovala také uzavřenou část, které se na protest odmítli zúčastnit poslanci ANO a SPD. Pavel v rozhovoru pro server Novinky.cz řekl, že chyba je jak na straně vlády, tak opozice.

Poslancům ANO a SPD na mimořádné schůzi svolané z iniciativy ANO vadilo to, že v úvodní veřejné části zasedání nemohli vystoupit jejich řečníci s přednostním právem, považovali to za snahu umlčet opozici.

Podle koalice bylo uzavření nutné kvůli utajovaným informacím. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová to minulý týden označila za zástupný důvod, protože poslanci ANO nechtěli slyšet nic o utajovaných operačních plánech a misích.

Pavel uvedl, že schůzi bylo možné udělat lépe. „Myslím si, že trocha dobré vůle na straně vlády nechat promluvit alespoň zástupce s přednostním právem ze strany opozice by uspokojila obě strany a nijak by to nenarušilo myšlenku jednat potom v uzavřeném formátu, kdy by se projednávaly informace utajovaného charakteru. Ten prostor opozice měla dostat,“ řekl Novinkám Pavel.

„Samozřejmě beru v úvahu všechny rizikové faktory, ale ten skutečný termín opravdu oznámím až někdy v průběhu května,“ vyjádřil se v rozhovoru také k vyhlášení termínu podzimních parlamentních voleb. „Nerad bych vytvářel prostředí, ve kterém budou strany hledat cesty, jak obcházet pravidla a zákon,“ dodal.

Jména ministrů budu konzultovat

Prezident také prohlásil, že není žádný důvod nepověřit po podzimních volbách sestavením vlády někoho, kdo bude nejen vítězem voleb, ale dokáže také jednoznačně získat podporu ve Sněmovně. Pavel považuje za rozhodující, aby si člověk pověřeným sestavením vlády dokázal ve Sněmovně zajistit její podporu.

„A to vzejde z povolebních jednání. Pokud bude někdo nejenom vítězem voleb, ale zároveň bude schopen jednoznačně získat podporu ve Sněmovně, pak není žádný důvod, proč ho nepověřit sestavením vlády,“ uvedl. Důsledně se bude ve svém povolebním postupu řídit nejenom literou, ale i duchem ústavy, dodal.

S budoucím premiérem se chystá Pavel konzultovat jména ministrů. „Považuji za správné, když prezident neříká designovanému premiérovi, kdo má nebo nemá být ministrem, ale aby s ním hovořil o tom, jak on toho kterého nominovaného člověka vidí, jaké vidí jeho přednosti, slabosti,“ uvedla hlava státu.

Pavel považuje za vhodné dospět ke shodě dřív, než by se situace dostala do fáze, kdy by prezident musel odmítat ministerského kandidáta veřejně. „Řešit tuto situaci přes média bych považoval za velice nešťastné,“ uvedl. Za vládu je však odpovědný premiér, podotkl. „Pokud si někoho vybere a bude si za ním stát a nebude to v příkrém rozporu s pravidly, pak by prezident neměl jít proti tomu,“ řekl Pavel.

Nechtěl spekulovat, zda by jmenoval ministry za komunisty či hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) kvůli postojům jejich uskupení k EU či NATO. „Tady se opravdu dostáváme už na půdu spekulací a já bych tohle skutečně nechal až na výsledek voleb,“ uvedl. V kampani podle něj může přijít řada změn a překvapení. „Já bych to zatím opravdu moc nekomentoval, protože kampaň bude určitě velice dynamická a uvidíme, co z ní nakonec vyjde,“ podotkl.

Termín voleb je podle Pavla obvyklé vyhlásit čtyři až pět měsíců před volbami. Chce se toho držet. Důvodem je mimo jiné to, že v okamžiku oficiálního startu kampaně se začínají počítat stranám náklady do limitu, který činí 90 milionů korun. „Čím delší je oficiální kampaň při stejném limitu, tím větší je nutkání politických stran nějakým způsobem pravidla obcházet. Samozřejmě nerad bych vytvářel prostředí, ve kterém budou strany hledat cesty, jak obcházet pravidla a zákon,“ řekl.