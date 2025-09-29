Prezident Pavel jednal s Babišem. Chtěl od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

Prezident se také Babiše dotazoval na to, jak se staví k možnému vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s Čapím hnízdem. Šéf hnutí ANO je v této kauze obžalovaný a pokud bude zvolen, Sněmovna ho bude znovu muset vydat.
„Dále se prezident zajímal o to, jaké kroky Andrej Babiš zvažuje v případě volebního vítězství a kde bude hledat podporu pro svou případnou vládu,“ doplnil Hrad s tím, že prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy politických stran.
Web Seznam Zprávy nedávno upozornil na to, že prezidentská kancelář zjišťovala, zda by měla hlava státu jmenovat premiérem kandidáta, který je ve střetu zájmů.
„Nemůžeme takovou informaci potvrdit, protože neodpovídá realitě. Konzultace s jednotlivými odbornými útvary KPR k různým otázkám ekonomickým, bezpečnostním, politickým, sociálním či legislativním a dalším jsou dennodenní součástí práce prezidenta,“ komentoval tehdy pro iDNES.cz ředitel odboru Komunikace KPR Vít Kolář.
Že interní dokument na Hradě vzniká, ale tehdy Seznam Zprávám potvrdilo více zdrojů.
Část právníků se shodne
O chystaném jednání informoval prezident zhruba před dvěma týdny, termín ale nechtěla ani jedna ze stran odkrýt.
Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Předseda ANO dříve řekl, že pokud dají lidé jeho hnutí důvěru, vše vyřeší v souladu se zákony. „Variant je samozřejmě mnohem více a já určitě nebudu dopředu říkat, jakou zvolím. Předpokládám, že pan prezident se bude řídit ústavou,“ uvedl v polovině září Babiš.
Hlava státu se podle Hradu také dotazovala Babiše na to, jak se expremiér staví k možnému vydání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše osvobodil.
Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal. Sněmovna by Babiše musela případně znovu zbavit poslanecké imunity.
Pavel se podle prezidentské kanceláře zajímal také o Babišovy zvažované kroky v případě volebního vítězství a o to, kde bude hledat podporu pro případný kabinet.
Hnutí ANO dlouhodobě vylučuje spolupráci se subjekty současné vládní koalice, tedy SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutím STAN, a také s Piráty. V průzkumech se na třetím či čtvrtém místě umisťuje SPD, která kandiduje s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Šanci dostat se do dolní parlamentní komory podle průzkumů mají také Stačilo! a Motoristé sobě.