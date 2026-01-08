„Ústavní soudce schvaluje hlasováním Senát, navrhuje a po schválení senátory jmenuje prezident republiky. Proces je demokratický, mimořádně transparentní a zcela v souladu s ústavou,“ zdůraznil Pavel ve svém vyjádření.
Zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů nebo vybraných ústavních soudců z úst ministra vlády považuje prezident za krajně nevhodné. „Jakékoli tvrzení o domluvě či dohodách s ústavními soudci prezident zásadně odmítá,“ doplnil Hrad v tiskové zprávě.
„Bere-li to pan prezident jako můj politický faul vůči němu, pak já zase mohu vnímat to, co dělá, jako jeho ústavní faul vůči výsledkům sněmovních voleb, které odmítá respektovat,“ reagoval pro iDNES.cz Macinka.
Macinka v rozhovoru na ČT reagoval na rozhodnutí prezidenta nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí a hovořil o dalších krocích strany. Ve středu také opětovně vyloučil kompetenční spor, o kterém by rozhodoval Ústavní soud.
Na ČT Macinka také uvedl, že Motoristé nechtějí spor vést na úroveň Ústavního soudu, oproti tomu podle něj po tom možná volá prezident, a to vzhledem k možnostem soudu měnit právní prostředí.
Turek zůstává jediným nominantem
„Pan prezident si od toho možná slibuje, že když Ústavní soud, který on plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa, tak možná si tímto způsobem v podstatě říká, aby mu Ústavní soud přidal nějaké kompetence,“ uvedl Macinka.
Motoristé podle něj nechtějí rozehrávat hru o změnu kompetencí a přejí si zachovat současná pravidla. „Chápu, že to možná chce pan prezident. Možná má nějaké styky se svými soudci, které jmenoval na Ústavní soud,“ uvedl Macinka a doplnil, že to netuší.
Turek zůstává jediným nominantem Motoristů na ministra. Jejich poslanecký klub se ve středu večer shodl na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Jméno prezidentovi ve středu přinesl oficiálně premiér Andrej Babiš (ANO).
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
4. prosince 2025