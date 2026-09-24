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V Praze vyrazili na pivo, nyní setkání v USA. Prezident se opět potkal s Reevesem

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  16:55aktualizováno  16:55
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Prezident Petr Pavel se po několika měsících znovu setkal s kanadským hercem Keanu Reevesem. Tentokrát se potkali v New Yorku. „Po Praze tentokrát v New Yorku. S Keanu Reevesem jsme navázali tam, kde jsme při našem setkání na Hradě skončili,“ napsal Pavel na sociální síti X.

K příspěvku také přidal video ze setkání v USA. Na záběrech je vidět, že ze setkání mají radost oba zúčastnění.

Kanadský herec Keanu Reeves je známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick. Na konci června herec dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar v českém hlavním městě odehrál koncert v holešovickém klubu SaSaZu.

Prezident Petr Pavel s Keanu Reevesem v New Yorku (24. září 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem Pavlem do restaurace Vikárka. (29. června 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar se potkali na Pražském hradě s prezidentem Pavlem. (29. června 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
8 fotografií

Následující den si všichni členové skupiny prohlédli interiéry Pražského hradu, kterými je provázel sám prezident republiky Petr Pavel. Společně se pak šli osvěžit půllitrem piva do hradní restaurace.

Podle tiskového mluvčího Kanceláře prezidenta republiky Filipa Platoše bylo červnové setkání plánované. Došlo k němu po domluvě s agenturou, která organizovala koncert kapely.

Kapela, jež se původně zrodila v Los Angeles v roce 1991, se skládá ze tří členů – Robert Mailhouse (bicí), Bret Domrose (kytara, zpěv) a Keanu Reeves (baskytara, doprovodné vokály). Společně vydali jedno EP a čtyři studiová alba – poslední s názvem All in Now v květnu 2026.

Kapela nebyla osmnáct let vůbec aktivní. Rozpadla se v roce 2002, členové se znovu dali dohromady až v roce 2020.

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