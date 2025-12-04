Babiš může být brzy premiér, jmenování Turka je málo pravděpodobné, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel předpokládá, že předseda ANO Andrej Babiš zveřejní řešení způsob střetu zájmů do konce týdne. Potom je připraven ho v krátké době jmenovat premiérem. Mohlo by to být už příští týden. To, že jmenuje ministrem čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka, označil za málo pravděpodobné.
Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů...

Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů v budoucí vládě. (28. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Babiš chce 18. a 19. prosince jako nový premiér jet na summit Evropské rady do Bruselu.

Prezident již dříve řekl, že Babiše jmenuje do vlády poté, co vysvětlí, jak se jako premiér vyhne střetu zájmů kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert.

Ve čtvrtek se Pavel setkává se třemi kandidáty do vlády – Jaromírem Zůnou, kterého hnutí SPD nominovalo na post ministra obrany, Martinem Šebestyánem, jehož SPD navrhlo na ministra zemědělství, a s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou.

Poslední tři kandidáti Motoristů – adept na funkci ministra životního prostředí Filip Turek, nominant na ministra kultury Oto Klempíř a kandidát na ministra sportu Boris Šťastný by mohli na Hrad zamířit v pondělí.

Turka ministrem? Možná by bylo užitečné, kdyby rozhodl Ústavní soud, připustil Pavel

Podle Pavla je ale málo pravděpodobné, že se Filip Turek stane ministrem. Míní, že možná by bylo užitečné, kdyby Ústavní soud v této věci rozhodl o kompetenční žalobě.

„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ řekl Pavel.

Občané demokratické a slušné země by ale podle něj měli mít náročnější kritéria. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou potom Ústavní soud rozhodne,“ uvedl prezident.

Andrej Babiš tento týden na Instagramu uvedl, že s kompetenční žalobou nepočítá. „Samozřejmě to platí, i když moji právníci mají na to jiný názor, na tu interpretaci Ústavního soudu. Ale já s panem prezidentem chci mít normální vztahy, tak proto doufám, že to dopadne podle naší dohody,“ řekl.

