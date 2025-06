Příští vláda si má stanovit nejvýš pět priorit, hlavně bezpečnost, řekl Pavel

Ohledně zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP řekl, že je povinností každé země, zajistit bezpečnost svým občanům. Na dotaz, zda dělá Evropa to, co chce či jenom to, co chce americký prezident Donald Trump český prezident řekl, že na summitu v Haagu, který se konal v týdnu, se u stolu při slavnostní večeři vedla tvrdá debata.

V průběhu summitu Severoatlantické aliance seděl prezident Pavel během večeře na čestném místě – u stejného stolu jako nizozemský král a hostitel Vilém Alexandr, šéf NATO Mark Rutte a v neposlední řadě americký prezident Donald Trump.

Pavel s ním podle svých slov debatoval nejen o jeho osobním vztahu k Česku a Československu skrze jeho první ženu Ivanu, ale také o celní válce s Čínou či o válce na Ukrajině.

„Kolektivně jsme ho přesvědčovali“

„Velice jednotně a kolektivně jsme ho přesvědčovali o tom, že nastal čas, abychom výrazně zvýšili ekonomický tlak na Rusko. Ne s cílem nechat Rusko ekonomicky zkolabovat – to není v našem zájmu – ale přimět ho k vědomí, že jiné cesty než jednat prostě nemá. Tvářil se zatím zdrženlivě, ale je si vědom toho, že je to velice funkční nástroj,“ popsal Pavel střípky ze slavnostní večeře.

„Je to člověk, který má potřebu svým způsobem provokovat. Evropa je ta, kdo potřebuje postrčit,“ řekl k výrokům Trumpa český prezident. „Spojené státy potřebují Evropu, stejně tak jako Evropa USA,“ doplnil Pavel.

Hlava státu také uvedla, že nejsilnějším argumentem, který přiměje ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o míru, jsou ekonomické sankce. Podle Pavla se na tom shodují evropští spojenci.

Česko má mnoho priorit

Prezident také v rozhovoru řekl, že následující vláda bude muset stanovit čtyři až pět priorit, do kterých bude směrovat peníze. „Bude určitě na další vládě aby si stanovila čtyři, možná maximálně pět skutečných priorit, do kterých se budou sdružovat prostředky, a ty ostatní budou buď stagnovat, nebo dojde možná i ke snížení,“ řekl Pavel.

Prezident to zdůvodnil tím, že Česko má mnoho priorit, a tím pádem vlastně nemá žádné a nemůže investovat do skutečných cílů.

Za základní prioritu v rozhovoru označil vnitřní i vnější bezpečnost. Pokud nebudeme žít v bezpečném prostoru, tak ostatní investice částečně ztrácejí smysl, míní. Za druhou prioritu považuje vzdělávání včetně vědy a výzkumu nebo podporu inovací.

Třetí prioritou je podle prezidenta podpora energetiky, protože na ní bude záviset rozvoj tuzemské ekonomiky. Za další téma označil zdravotnictví. Ve zdravotnictví podle něj nejsou problémem peníze, ale to, jak se s nimi nakládá.

Bitcoinová aféra

Pavel se také vyjádřil k bitcoinové kauze. „Objevují se stále nové informace. Můj pohled se na to nemění,“ řekl prezident. Podle něj by stát měl přijmout peníze pouze tehdy, kdy si je jistý, že jsou na sto procent čisté. Pavel také řekl, že mu celá situace přijde škodlivá. Zároveň zdůraznil, že by byl rád, aby se okolnosti vyjasnily, co nejdříve.

„Tohle mi přijde natolik zásadní věc, že bych se divil, kdyby o tom ministr financí informován nebyl,“ řekl prezident Pavel na konto šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury (ODS), který tvrdí, že se o bitcoinovém daru dozvěděl až zpětně.

„Asi není pochyb o tom, že ministerstvo financí o záměru Pavla Blažka muselo vědět, minimálně na úrovni úředníků. A já nejsem schopen posoudit, do jaké míry je ministr financí informován o detailech,“ řekl dále Pavel v Partii.

Současně k tomu uvedl, že to je asi na manažerském přístupu každého ministra. „Také nevím do posledního detailu o všem, co se děje na Hradě,“ řekl v rozhovoru, který se uskutečnil na Pražském hradě.