Česko si připomene výročí války na Ukrajině, v Praze vystoupí prezident Pavel

  10:08aktualizováno  10:08
Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomenou čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění Společně za Ukrajinu!, kterého se zúčastní i prezident Petr Pavel. Akce se budou konat i v Brně a dalších městech.

23.2. 2025 se lidé sešli na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském náměstí v Praze k třetímu výročí ruské války proti Ukrajině. Chtějí tak připomenout odvahu a vytrvalost Ukrajinců, kteří bojují proti přesile za nezávislost svojí země a za její právo na sebeurčení. Zároveň apelují na českou veřejnost, aby vytrvala v její podpoře. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V Praze se bude od 13:30 konat Pochod zmizelé vlajky, během kterého účastníci akce ponesou velkou ukrajinskou vlajku od Národního muzea na Staroměstské náměstí. Na fasádě muzea dříve visela vlajka v ukrajinských modro-žlutých barvách jako výraz solidarity s napadenou zemí. Vedení muzea ji ale loni v létě nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam a plochu následně zabral poutač na další expozici.

Akce Společně za Ukrajinu! začne v 15:00 na Staroměstském náměstí. Už o hodinu dříve tam bude zahájena panelová výstava Svoboda za nejvyšší cenu, kterou pořádá organizace Paměť národa ve spolupráci s Iniciativou Vlny solidarity. Připomene české vojáky a dobrovolníky, kteří položili své životy při obraně napadené Ukrajiny.

Od 16:00 se ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí koná akce k výročí invaze, kterou pořádá lidskoprávní organizace Amnesty International. Nabídne promítání dokumentů a diskusi.

Shromáždění nebo pochody na podporu Ukrajiny se dnes konají také v Brně, Olomouci, Zlíně nebo Plzni. Třeba na Horním náměstí v Olomouci se uskuteční i ukrajinský dobročinný jarmark či vystoupení hudebníků a od 17:00 pochod městem se svíčkami. Ve Zlíně na náměstí Míru bude kromě shromáždění i výstava Svoboda za nejvyšší cenu.

Na náměstích krajských a některých dalších měst se dnes rovněž objeví makety ruských dronů. Akci pořádá iniciativa Dárek pro Putina. K vidění budou makety do 23. února dohromady v 17 městech.

Rusko zahájilo rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na Ukrajinu 24. února 2022. Ruská armáda při útocích cílí i na civilisty. Ruská agrese si na Ukrajině vyžádala podle Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) zatím ke konci loňského roku životy nejméně 15 000 civilistů včetně stovek dětí.

