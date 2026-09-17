Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků znovu posoudí Sněmovna.
„Zákon se týká pravidel pro státní správu. Tu vidím mnohem závažněji. Zákon přináší zásadní změny a je opět předložený jako návrh poslanců, nikoli jako návrh vládní. Opět bez standardního připomínkového řízení, opět bez důkladného vyhodnocení dopadu,“ zkritizoval Pavel. „Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou a nedává prostor pro vypořádání nejasností a problémů,“ doplnil.
Zdůraznil, že státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.
Rozumím, jak sdělil, snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. „Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda,“ dodal.
Budu chránit pravomoci prezidenta, řekl Pavel
Pavel se také vymezil vůči tomu, že součástí zákona je odebrání pravomoci prezidentu jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. „To je něco, co prezidentovi svěřuje Ústava. To nelze jen tak odebrat. Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky, nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně,“ prohlásil Pavel.
Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů má dostatečnou sílu prezidentovo veto přehlasovat tak, aby nová předloha nahradila od listopadu nynější zákon o státní službě. Odpůrci se obdobně jako Pavel obávají zejména politizace, ale i destabilizace státní správy.
Zákon má zaměstnávání státních úředníků více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Přechod z veřejnoprávního na soukromoprávní režim je podle předkladatelů jediný možný způsob, jak státní správu zefektivnit, když zákon o státní službě upravuje už téměř pouze personální záležitosti.
Oslabuje pojistky, vadí i opozici
Předloha mimo jiné ruší takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až čtyři pětiny platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. Pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě.Dát výpověď státnímu zaměstnanci, stejně jako odvolat vedoucího státního zaměstnance, by bylo možné podle předkladatelů z důvodů vymezených zákonem. Ochrany před nezákonným postupem by se mohl úředník domáhat soudní žalobou.
Vedoucí místo ve státní správě by mohli podle návrhu zákona zastávat i lidé, kteří dokončili pouze bakalářský studijní program na vysoké škole. Řadovým úředníkům má stačit středoškolské vzdělání.
Představitelé opozice tvrdí, že nový zákon oslabuje některé pojistky k ochraně profesionality a stability státní služby. Kritizují například zrušení nejvyššího státního tajemníka, oslabení služebních komisí a posílení pravomocí ministrů nad úředníky. Zkrácení lhůty pro opakované pracovní hodnocení nebo zrušení systému hledání náhradního místa podle opozice usnadní vládnoucí garnituře zbavovat se nepohodlných úředníků.
Návrh zákona z těchto důvodů vetoval v srpnu Senát. Kritici z řad senátorů poukazovali rovněž na to, že předložení normy formou poslaneckého návrhu znemožnilo posoudit rizika politizace státní správy i rozpočtové dopady změn. Obdobně se dnes vyjádřil Pavel, podle kterého jde o zásadní změny bez důkladného vyhodnocení dopadů. Sněmovna přehlasovala senátní postoj začátkem září koaliční většinou.
Dosavadní služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu, platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla pravidla EU kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu.
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22. července 2026