Summit NATO v Haagu oficiálně začal dnes, ale politickým jednáním předcházela středeční slavnostní večeře, které se účastnili prezidenti a premiéři členských zemí Aliance.

„Pokud prezident Pavel seděl u stolu například s americkým prezidentem, který patří mezi hosty s tradičně vysokým postavením, určitě to mohlo mít svůj odraz i v tom, že nizozemský král byl nedávno v České republice na státní návštěvě. Myslím, že měl možnost pana prezidenta Pavla poznat, takže to může být spojeno s určitou sympatii,“ míní bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

Redakce iDNES.cz oslovila mluvčího českého prezidenta s otázkou, co Pavel s Trumpem na večeři probírali. Hrad na dotazy zatím nereagoval.

Rozdělení manželských párů je v pořádku

U stolu s prezidentem Pavlem seděla také například první dáma Polska Agata Kornhauserová-Dudová, její manžel Andrzej seděl opodál. Forejt poznamenal, že takové rozdělení prezidentských páru je z protokolárního hlediska v pořádku.

„Manželé se znají moc dobře na to, aby při takové společenské události seděli spolu. Každý má takto šanci navázat společenskou konverzaci s jiným hostem. Dělali jsme to i my na Pražském hradě. S manželem si mohou popovídat doma,“ okomentoval Forejt zasedací pořádek.

Společná fotka lídrů NATO v Haagu. (24. června 2025) | foto: Christian Hartmann

Kromě večeře pak prezident Pavel zaujal i čestné místo na společné fotografii všech účastníků vrcholného summitu NATO. Stál v první řadě vedle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Kritika Trumpa

Český prezident byl ke svému spolustolovníkovi Donaldu Trumpovi v minulosti velmi kritický. V roce 2022 – ještě před svým zvolením hlavou státu – řekl, že na něj Trump působil jako „odpudivá lidská bytost“.

Se svým výrokem, který pronesl v podcastu Standa show, byl Pavel po zvolení konfrontován. Tehdy totiž také prohlásil, že doufá, že už nebude mít příležitost mu podat ruku.

Pavel se s Trumpem setkal už na dřívějším summitu NATO, kdy v Alianci mezi lety 2015 a 2018 působil jako předseda vojenského výboru.

„Když jsem viděl, jak brutálně nakládal například s předsedou vlády Makedonie nebo Černé Hory, kterého odstrčil, jenom aby byl rychle vidět v první řadě na společné fotografii, tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu,“ odpověděl tehdy Pavel.

„Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ zdůvodňoval Pavel později svoje slova.