„Je to tak padesát na padesát, že to vláda vyhrotí. Andrej Babiš si vzal pár dní na rozhodnutí, přes víkend bude jasno,“ uvádí nejmenovaný zdroj serveru z okolí premiéra s tím, že finální rozhodnutí bude ležet právě na hlavě hnutí ANO. „Hraje se jen o to, jak moc bude premiér Motoristy brzdit,“ píše Neovlivní.cz.
Rozhodnutí Ústavního soudu se totiž týká účasti pouze prezidenta Petra Pavla, v delegaci tak není místo pro poradce jisté. „Premiér moc dobře ví, že pomsta chutná nejlíp za studena. Možná bude lepší v tichosti posečkat,“ cituje server jeden ze svých zdrojů.
Redakce iDNES.cz shání vyjádření Hradu i ministra zahraničí Petra Macinky.
Prezident Pavel rovněž očekává, že bude hlavou delegace. „Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekla ve čtvrtek hlava státu.
Summit NATO 2026
S tím nesouhlasí ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Macinka. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace,“ řekl ministr pro Novinky.cz. „Žádné zahlazování sporů s prezidentem nepřipadá v úvahu,“ dodal.
Představy o průběhu summitu se tak mezi představiteli státu liší. Babiš reportérovi iDNES.cz v Gdaňsku sdělil, že další postup bude vláda projednávat až v pondělí.
Macinka ve středu uvedl, že jeho úřad Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře doplní. Podle dřívějšího Babišova vyjádření bude prezident členem delegace i s doprovodem.