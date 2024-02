Pavel se setkal s ukrajinskými uprchlíky. Neštěstí nezmizí, když zavřeme oči, řekl

„Ta zpráva tehdy přišla pro mnohé jako blesk z čistého nebe. Málokdo věřil, že prezident Putin tento krok skutečně udělá,“ vzpomínal Pavel na ruský útok na Ukrajinu. Je hrdý, že Česká republika byla od začátku mezi zeměmi, které napadené Ukrajině pomáhaly. „Zároveň naši občané začali zjišťovat, jak Ukrajině pomoci, včetně sbírek, které měly pomoci Ukrajině získat prostředky na efektivní obranu.“

Dodal ovšem, že postupem času jakékoli obrázky zevšední, a tak i na prezentace války na Ukrajině začala působit to, čemu se říká únava z války. Zprávy o neštěstích, úmrtích či destrukci začne lidský mozek podle Pavla přirozeně vytěsňovat, do popředí se dostávaly běžné denní problémy občanů. To ale neznamená, že by se to mělo stát trendem, podotkl prezident.

„Problémy, které Ukrajina prožívá každý den, ohromná míra destrukce či mnoho lidských neštěstí, nezmizí tím, že před nimi zavřeme oči, že se budeme tvářit, že neexistují. Je proto důležité si připomínat konkrétní příběhy,“ řekl.

Dodal, že je zároveň v českém zájmu Ukrajinu i nadále podporovat. A to nejen z principu běžné solidarity, ale i proto, že Česko chce, aby Ukrajina žila v míru a byla stabilní, bezpečnou zemí.

„Zdaleka ne všichni uprchlíci jsou zátěží pro náš sociální systém,“ uvedl. Mnoho ukrajinských uprchlíků se podle něj iniciativně a aktivně vyrovnalo se svou situací, prokázalo ohromnou odolnost a vynalézavost. Uvedl, že přijetí uprchlíků je nejen projevem solidarity, ale i příležitostí.

Mezi uprchlíky, které Pavel v pátek na Hradě přivítal, byli například učitelky, kameraman, žena, která pořádá hudební kurzy pro děti, nebo provozovatelé restaurací, bister či cukráren.

Česko podle premiéra Petra Fialy (ODS) aktuálně poskytuje útočiště 384 tisícům ukrajinských válečných uprchlíků, za dva roky války udělilo podle premiéra dočasnou ochranu 590 000 uprchlíkům. Bezmála dvě třetiny z nich jsou ženy, v zemi také našlo útočiště téměř 100 000 ukrajinských dětí, poznamenal ve středu Fiala.

Dominantním zdrojem příjmů uprchlíků je podle Fialy zaměstnání. Práci v Česku mělo na konci ledna 117 200 uprchlíků z Ukrajiny, sdělilo v úterý tiskové oddělení úřadu práce.

Čtyři pětiny uprchlíků si podle Fialy samy platí své bydlení. Na odvodech a pojistném odvádějí uprchlíci státu více, než kolik Česko vydává na humanitární dávky, poznamenal premiér.