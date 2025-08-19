Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel

Americký prezident Donald Trump v pondělí jednal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.
„Asi bychom si všichni přáli, aby (jednání) vyústila co nejdříve v mírovou dohodu, zastavení bojů a obnovení Ukrajiny po válce. Ale vzhledem k tomu, že jsme na začátku procesu, tak bychom měli mírnit očekávání a řídit se konkrétními výsledky,“ uvedl ke schůzce státníků prezident.
Zelenskyj dal po pondělních rozhovorech najevo souhlas se setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, zřejmě do dvou týdnů. Pavel případné setkání označil za pozitivní, upozornil ale, že ho Rusko ještě nepotvrdilo. „Pak teprve můžeme hodnotit, jestli ten proces směřuje k rychlému míru, nebo jestli bude docházet k nějakým zdržením či získávání času pro různé další ústupky,“ podotkl.
Pokud budou Rusku hrozit sankce koordinované mezi Evropou a Spojenými státy, tak je podle Pavla šance, že vyjednávání nebude protahovat. „Pokud by měly být sankce brzo uvolněny, tak vlastně nebude vystaveno žádnému tlaku a válka může pokračovat ještě několik měsíců,“ uvedl Pavel.
Pondělní schůzku Trump narychlo zorganizoval po svém pátečním rokování s Putinem na Aljašce. V úterý na dotaz, s jakými bezpečnostními zárukami by Ukrajina mohla počítat, Trump odpověděl, že mimo jiné Francie, Německo a Británie chtějí mít na místě vojáky, a dodal „nemyslím, že to bude problém“. Vyloučil ale vyslání amerických vojáků na Ukrajinu.
„Tentokrát došlo ke shodě nejen mezi Ukrajinou a americkým prezidentem, ale zároveň s představiteli vybraných evropských zemí, což je určitě pozitivní, ale opravdu bych raději počkal na další konkrétní výsledky,“ řekl český prezident.
Připomněl, že často zaznívá názor, že Evropa nekonala, nebo konala málo. „Když se na to podíváme z hlediska čísel, tak podpora Ukrajiny Evropou a Spojenými státy je minimálně rovnocenná, ne-li spíše ve prospěch Evropy. Samozřejmě záleží na tom, koho prezident Putin vůbec bere jako protějšek k jednání,“ uvedl Pavel s tím, že Trump je klíčovou postavou pro dosažení míru na Ukrajině. „To ale neznamená, že Evropa nedělá dost,“ dodal.
Trump v úterý v rozhovoru pořadu Fox&Friends televize Fox News vyjádřil naději, že Putin bude usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale šéf Bílého domu připustil, že Putin možná dohodu uzavřít nechce. Poznamenal také, že Ukrajina musí přijmout, že se jí nevrátí ztracená území, včetně východní části Donbasu, ale že výměnou za to bude mít mír.