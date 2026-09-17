„Po obstrukcích opozice ve Sněmovně a obstrukcích opozice v Senátu přichází obstrukce od opozice na Hradě. Veto bude přehlasováno na říjnové schůzi Sněmovny,“ doplnil Macinka.
Pavel považuje za zásadní, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse.
Redakce iDNES.cz požádala o reakci i další vládní i opoziční politiky.
„Je dobře, že prezident novelu zákona o státních zaměstnancích vetoval. Piráti od začátku varovali, že novela rozbíjí pojistky, které mají chránit profesionální a nestrannou státní správu před politickými zásahy, a výrazně usnadňuje personální změny z politických důvodů. Právě proto jsme proti ní vystupovali a právě proto jsme připravovali i podání k Ústavnímu soudu,“ uvedl pro redakci předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Prezident teď podle něj dal zákonodárcům šanci se k tomu vrátit. Piráti podle Hřiba budou dál bojovat za to, aby neprošla. „Státní správa nesmí být personální nástroj žádné vlády. Má být odborná, stabilní a sloužit občanům bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci,“ doplnil šéf Pirátů.
„Nemusí být v souladu s Ústavou“
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na sociální síti X napsal, že rozhodnutí prezidenta vítá. „V průběhu celého legislativního procesu upozorňujeme na rizika té novely, i proto jsme jako TOP 09 hlasovali proti ve Sněmovně, proto ho koneckonců naši senátoři zamítli. A zároveň máme podezření, že odejmutí prezidentské pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích nemusí být v souladu s Ústavou,“ uvedl.
Bývalý předseda lidovců Marek Výborný redakci řekl, že zcela rozumí důvodům prezidenta. „Fakticky říká to samé, co my lidovci. To znamená, že návrh zákona byl připraven cestou pouhého poslaneckého návrhu a není možné bez řádného legislativního procesu měnit takto zásadní normu v takto zásadních parametrech,“ poznamenal Výborný.
Podle něj je to logicky cesta k tomu, aby se současná vláda mohla zbavit nepohodlných úředníků.
„Takto to prostě nemá fungovat. Jsem přesvědčen o tom, i ze zkušenosti ministra zemědělství, že zákon o státní službě je třeba upravit. Nicméně to musí být po odborné debatě a řádném připomínkovém řízení. Nikoliv tímto způsobem. Takže rozumím panu prezidentovi a je vcelku pochopitelné, proč zákon vetoval,“ dodal.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) na sociální síti uvedl, že prezidentské veto mimo jiné zdrží důležité změny a projekty ve sportu.
„Jako financování olympiády dětí a mládeže, propojení prevence a pohybových aktivit, zavedení možnosti financování školního sportu i vědy a výzkumu ve sportu z NSA, ale i renty pro sociálně slabé olympioniky v důchodu. Nedá se nic dělat. Veto rychle přehlasujeme,“ doplnil Šťastný.
Chráním své pravomoci, prohlásil Pavel
Zákon podle prezidenta jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků znovu tedy posoudí Sněmovna.
„Zákon se týká pravidel pro státní správu. Tu vidím mnohem závažněji. Zákon přináší zásadní změny a je opět předložený jako návrh poslanců, nikoli jako návrh vládní. Opět bez standardního připomínkového řízení, opět bez důkladného vyhodnocení dopadu,“ zkritizoval Pavel.
„Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou a nedává prostor pro vypořádání nejasností a problémů,“ doplnil prezident.
Současně zdůraznil, že státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.
Pavel se také vymezil vůči tomu, že součástí zákona je odebrání pravomoci prezidentu jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. „To je něco, co prezidentovi svěřuje Ústava. To nelze jen tak odebrat. Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky, nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně,“ prohlásil Pavel.