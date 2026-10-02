Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ať si to užije a vezme i podobně smýšlející, říká Macinka k Pavlově dovolené o volbách

Autor:
  18:39aktualizováno  18:56
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na programu má mimo jiné návrh zákona o ochraně veřejného zdraví. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....
Ministr zahraničí, předseda Motoristů sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi...
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....
Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci...
5 fotografií
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vynechat příští týden komunální volby v Černoučku kvůli soukromé cestě vyvolalo rozporuplné reakce. Například ministr zahraničí Petr Macinka prohlásil, že jej prezidentova neúčast velice mrzí, ale pokud by v Černoučku preferoval jinou volbu než Motoristy, přeje mu klidný odpočinek a přimlouvá se za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou.

„To, že se prezident republiky poprvé v historii ČR rozhodl místo voleb raději odjet na dovolenou, mě velice mrzí. Motoristé totiž podporují jednu z kandidátek v jeho obci Černouček, takže tím jakožto nejracionálnější volba přicházíme o jeho hlas. V případě, že by však preferoval volbu konkurenční listiny, přeji mu klidný odpočinek a přimlouvám se i za to, aby vzal pár podobně politicky smýšlejících sousedů s sebou a užili si zážitky z cest společně,“ prohlásil Macinka pro iDNES.cz.

Na Pavlovu neúčast u voleb příští týden reagoval také předseda TOP09 Havel Matěj Ondřej. Podle něj je to především jeho škoda, účast ve volbách považuje za důležitou. „Chyba se může stát každému, i prezidentovi. Je to především jeho škoda a v Černoučku bude jeden hlas chybět,“ sdělil redakci iDNES.cz poslanec.

Ministr pro sport Boris Šťastný uvedl, že je svobodným rozhodnutím každého politika, včetně prezidenta, jestli se účastní voleb a jde tak občanům příkladem, nebo zda odjede za rekreací. V každém případě věří, že volební účast bude vysoká.

Prezident Petr Pavel rozhodnutí oznámil dnes večer. Chyba v plánování ho mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel dnes, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ONLINE: Třinec vyrovnal rekord. Mistr vede nad Plzní, Kladno otočilo duel s Hradcem

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Ať si to užije a vezme i podobně smýšlející, říká Macinka k Pavlově dovolené o volbách

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Státy G7 uvolní zásoby nafty a ropy. Shodli se na tom lídři zemí po nátlaku Trumpa

Donald Trump na summitu G7 v Évian-les-Bains (15. června 2026)

Komentář

Kdo je tady hvězdná pěchota? Z voleb mohou vyjít jako poražení klidně lidovci i Piráti

Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)

Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Analýza

Kdo stál za únosem letadla Flydubai? Náznaky, že dojde k útoku na Izrael, byly už předtím

Letadlo společnosti FlyDubai s izraelskými cestujícími na palubě, které bylo...

Doporučujeme

Přepište učebnice! Dějiny člověka vypadají úplně jinak, než jste se dlouhá léta učili

Premium
Expozice věnovaná časové ose lidské evoluce, Neanderthal Museum v Düsseldorfu....

Hokejistky podruhé za sebou neskórovaly, se Švédskem utrpěly historický debakl

Česká brankářka Klára Peslarová zasahuje proti americké střele.

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Komentář

Rukavičky jdou dolů. Rusko zrušilo veškerá omezení v letecké válce proti Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin (16. září 2026)

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V sibiřském městě zemřela žena nakažená morem, píší v Rusku. Úřady mlží

Bakterie moru Yersinia pestis

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.