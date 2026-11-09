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Pomozme lidem přečkat zimu. Prezident Pavel vyzval veřejnost k dobročinnosti

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  20:09aktualizováno  20:09
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Prezident Petr Pavel v pondělí vyzval k pomoci lidem v tíživé životní situaci. „Ne každý má jistotu, že zimu přečká v teple a bezpečí,“ upozornil a apeloval na veřejnost, aby podle svých možností přispěla na některou z dobročinných sbírek.

„Zima se blíží, ale my z ní zatím obavy mít nemusíme,“ sdělil prezident na úvod videa, které zveřejnil na síti X. „Ne všichni ale mají takové štěstí,“ dodal.

Upozornil na důležitost pomoci lidem v tíživých životních situacích nebo těm, kteří na Ukrajině denně čelí ruským útokům. „Tisíce dětí, seniorů, žen i mužů se budou letos spoléhat na svíčky a teplé deky,“ sdělil.

„Buďme prosím solidární a pomozme všem, kteří naši pomoc potřebují přečkat zimu ve snesitelných a důstojnějších podmínkám,“ vyzval prezident. I malý příspěvek podle něj může znamenat velkou pomoc.

Petr Pavel podporuje celou řadu dobročinných výzev, sbírek a veřejně prospěšných organizací. Mimo jiné poskytuje záštitu charitativní akci Sbírka potravin, jejíž podzimní kolo se uskuteční již 14. listopadu.

heyfomo.cz

I jediná položka může ulevit❤️‍ @sbirkapotravin

6. listopadu 2026 v 11:26, příspěvek archivován: 9. listopadu 2026 v 19:32
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