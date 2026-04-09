Do Argentiny přicestuje český prezidentský pár v pondělí. Pavel se tam setká s argentinským prezidentem Javierem Mileiem či předsedou dolní komory argentinského parlamentu Martínem Menemem.
Milei byl na návštěvě Prahy v červnu 2024, s Pavlem se tehdy shodli mimo jiné na podpoře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v boji proti ruské agresi.
Český prezident v Argentině rovněž zahájí argentinsko-české podnikatelské fórum či vystoupí s přednáškou v Argentinské radě pro mezinárodní vztahy. V Buenos Aires dále navštíví i Muzeum holokaustu a Český dům, kde se setká s českými krajany.
Ve středu se Pavel s manželkou přesunou do Chile, kde je o den později v prezidentském paláci přijme prezident José Antonio Kast. Chilskou hlavou státu byl Kast zvolen loni v prosinci a úřadu se ujal v březnu, půjde tak o jednu z prvních zahraničních návštěv po jeho nástupu do funkce.
Pavel v Santiagu de Chile zavítá do Muzea paměti a lidských práv, zahájí rovněž podnikatelské fórum a bude mít přednášku na Chilské univerzitě. V pátek se prezidentský pár přesune na sever země do Antofagasty, odkud následně zavítá na observatoř Paranal a na horu Cerro Amazones, kde se aktuálně staví největší teleskop na světě.
Observatoř Paranal je pozorovacím střediskem Evropské jižní observatoře (ESO), jejímž členem je Česko od roku 2007. Podle Hradu se tam nachází zatím nejvýkonnější systém dalekohledů svého druhu na světě.
Tato zařízení využívají čeští astronomové pro vlastní i mezinárodní výzkum a podílejí se také na jejich technickém rozvoji.