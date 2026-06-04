„Když se to s...re, tak pořádně. Zlomená klíční kost, pět žeber...“ popsal paraglidista ve svém příspěvku na Instagramu, kde zveřejnil záběry nešťastného pádu.
Nemohl tušit, že v té době horskými silnicemi zrovna projížděla prezidentská kolona, která se vracela ze cvičení horských záchranářů. Prezident se svým týmem neváhali a přispěchali paraglidistovi na pomoc.
„Asistence lékaře týmu prezidenta. Prezident s ochrankou mi hledali čočku z brýlí a balili výbavu,“ popsal muž nevšední situaci. Prezident se svým týmem setrval s mužem do příletu vrtulníku, který ho následně transportoval do šumperské nemocnice. Nyní se muž léčí v Teplicích.
Prezident v komentářích zanechal paraglidistovi přání. „Jsem rád, že jste dopadl relativně v pořádku. Přeji brzké uzdravení,“ vzkázal.