Pavel absolvoval vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, konkrétně 2. července, jak uvedl ve zprávě lékař Miroslav Zavoral.
„Na žádost pacienta jsem provedl celkové zhodnocení jeho zdravotního stavu. Kromě podrobného fyzikálního vyšetření a laboratorních krevních testů byla provedena další preventivní specializovaná vyšetření na interní klinice,“ napsal Zavoral.
Uvedl, že Pavel podstoupil vyšetření srdce, břicha či EKG. „Celkové preventivní vyšetření neprokázalo u pacienta žádné zdravotní potíže,“ stojí ve zprávě. Zdravotní stav prezidenta je dobrý a odpovídá věku.
„Vzhledem k vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi doporučuji dodržovat dietní a režimová opatření a pokračovat v dosavadní farmakoterapii,“ stojí dále v závěrech.
Komplexní vyšetření podle lékaře prokázalo, že prezident je ze zdravotního hlediska plně způsobilý k vykonávání všech náležitých povinností bez jakýchkoliv výjimek.