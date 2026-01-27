Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka

Petr Macinka:
Dobrý večer. To se nám to dneska nějak nevydařilo. Rozhodně nebyl záměr na Hrad nepřijít. Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět.
Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvím.
Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis. Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii.
Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho). Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky. Beru to už osobně…
P. S.: ad L-159 pro Ukrajince – jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií. Já bych o tom Tomia možná přesvědčil (tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě). Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět.
Moc držím panu prezidentovi palce. Mějte se fajn. P. M.
Petr Kolář:
Dobrý večer. Váš vzkaz vyřídím. Dost by mě ale překvapilo, kdyby pan prezident změnil názor. Jak ho znám, má pro boj ve složitém terénu poměrně vyvinutý cit. Tak uvidíme,“ odpověděl mluvčí prezidenta Kolář.
Petr Macinka:
Děkuji. S tím citem si nejsem jist. Prezident dělá emocionální chyby. Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No uvidíme. Šanci stále má. Pak už bojovat nebude mít s kým ani čím.
Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky až do posledního možného detailu. Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal.
Na druhou stranu politicky – jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí.
Ale znovu opakuji, nemusí být. Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou.
Berte to, prosím, ode mě jako vůli se dohodnout. Kdybych ji neměl, toto bych vám ani neavizoval a rovnou bych učinil, co se mi učinit naskýtá,“ napsal Macinka.
Petr Kolář:
Pane ministře, nebudu už raději reagovat. Konejte, jak uznáte za vhodné. Dobrou noc.
Petr Macinka:
Dobrou noc i vám.