30. června 2026 13:33, aktualizováno 13:33
OBRAZEM: „Armádu čeká řada úkolů.“ Řehka na Vítkově slavnostně předal velení
I přes momentálně napjaté vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem kvůli summitu NATO v Ankaře se oba politici v úterý setkali na pražském Vítkově. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč tam symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
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