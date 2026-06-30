OBRAZEM: „Armádu čeká řada úkolů.“ Řehka na Vítkově slavnostně předal velení

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  13:33aktualizováno  13:33
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I přes momentálně napjaté vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem kvůli summitu NATO v Ankaře se oba politici v úterý setkali na pražském Vítkově. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč tam symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.

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Slavnostní nástup při příležitosti Dne ozbrojených sil ČR a předání funkce náčelníka generálního. Končícího náčelníka Karla Řehku ve funkci střídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. (30. června 2026)
Slavnostní nástup při příležitosti Dne ozbrojených sil ČR a předání funkce náčelníka generálního. Končícího náčelníka Karla Řehku ve funkci střídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. (30. června 2026)
Slavnostní nástup při příležitosti Dne ozbrojených sil ČR a předání funkce náčelníka generálního. Končícího náčelníka Karla Řehku ve funkci střídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. (30. června 2026)
Slavnostní nástup při příležitosti Dne ozbrojených sil ČR a předání funkce náčelníka generálního. Končícího náčelníka Karla Řehku ve funkci střídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. (30. června 2026)
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Témata: Karel Řehka, Vítkov

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