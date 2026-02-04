Prezident Pavel bojuje s temnou stránkou své osobnosti, útočí Macinka

„Nebojuje za řád a klid, nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“ kritizoval Macinka ve Sněmovně prezidenta Pavla v narážce na jeho komunistickou minulost.
„Neslavnou část své minulosti si projektuje do osoby Filipa Turka,“ tvrdil také šéf Motoristů a ministr zahraničí. Neuvěřitelným způsobem prezident podle něj Pavel bagatelizuje právní řád. Zdůraznil, že Ústava není esejí o osobních sympatiích.
„Už nikdy nebude prezidentem všech, tento most byl definitivně spálen,“ řekl ve Sněmovně Macinka. Odmítá, že by prezidenta Pavla vydíral.
Prezident označil za vydírání esemesky, které mu Macinka posílal prostřednictvím poradce hlavy státu Petra Koláře.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.
Premiér Andrej Babiš předtím po jednání s prezidentem Pavlem řekl, že otázka Filipa Turka ve vládě je definitivně uzavřená.
„Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš po zasedání Bezpečnostní rady státu, které se účastnil i prezident Petr Pavel.
