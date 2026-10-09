Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Novinářům před volební místností v Černoučku Pavel řekl, že ho k návratu ani nemuselo nic přimět. „Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ řekl prezident.
Doplnil také, že když se celá situace začala řešit a přicházela i kritika, ještě neviděl žádné řešení. „Nyní jsem rád, že jsem to mohl napravit a já celou záležitost považuji za uzavřenou.“ Před odchodem na dotaz novinářů sdělil, že se po odvolení plánuje vrátit na svou dovolenou.
Na sociálních sítích poté ještě připojil příspěvek s fotkou z volební místnosti. Uznal svou chybu a vyzval občany k účasti ve volbách. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ píše se v příspěvku.
Na jeho návrat zareagoval například předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). „Volby jsou svátkem demokracie, pokud se prezident až po tlaku veřejnosti rozhodl se nakonec účastnit, tak nevím, zda je to pozitivní věc,“ řekl Okamura.
Prezident na zahraniční cestu do Maroka odcestoval 2. října. Cestu poznamenala také nehoda buginy v poušti, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Prezident vyvázl bez zranění, členové jeho týmu pomáhali zraněným s první pomocí. Uvedl to server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje.
Nehoda se podle informací Aktuálně.cz stala v první polovině týdne během motoristické výpravy v marocké poušti. Při havárii jedné z bugin se měl vážně zranit její řidič i spolujezdec. Šebor, coby spolujezdec, podle zdrojů serveru utrpěl poranění obratlů a několik zlomenin.
V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.