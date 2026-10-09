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Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

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  15:00aktualizováno  15:31
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Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026) | foto: Účet X prezidenta Petra Pavla

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Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak již stihl odvolit v komunálních volbách. Informoval o tom Deník N a agentuře ČTK to potvrdil Pražský hrad. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž plánoval k volbám nejít. Po vhození svého hlasu řekl, že se na dovolenou opět vrátí.

Novinářům před volební místností v Černoučku Pavel řekl, že ho k návratu ani nemuselo nic přimět. „Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ řekl prezident.

Doplnil také, že když se celá situace začala řešit a přicházela i kritika, ještě neviděl žádné řešení. „Nyní jsem rád, že jsem to mohl napravit a já celou záležitost považuji za uzavřenou.“ Před odchodem na dotaz novinářů sdělil, že se po odvolení plánuje vrátit na svou dovolenou.

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Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
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Na sociálních sítích poté ještě připojil příspěvek s fotkou z volební místnosti. Uznal svou chybu a vyzval občany k účasti ve volbách. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ píše se v příspěvku.

Kvitujete, že se Pavel vrátil z dovolené a zúčastnil se voleb?

celkem hlasů: 809

Na jeho návrat zareagoval například předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). „Volby jsou svátkem demokracie, pokud se prezident až po tlaku veřejnosti rozhodl se nakonec účastnit, tak nevím, zda je to pozitivní věc,“ řekl Okamura.

Prezident na zahraniční cestu do Maroka odcestoval 2. října. Cestu poznamenala také nehoda buginy v poušti, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Prezident vyvázl bez zranění, členové jeho týmu pomáhali zraněným s první pomocí. Uvedl to server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje.

Nehoda se podle informací Aktuálně.cz stala v první polovině týdne během motoristické výpravy v marocké poušti. Při havárii jedné z bugin se měl vážně zranit její řidič i spolujezdec. Šebor, coby spolujezdec, podle zdrojů serveru utrpěl poranění obratlů a několik zlomenin.

V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.

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