Prezident může přijít o jednu pravomoc. Návrh dal končící ministr Šalomoun

Podle Šalomounova návrhu je problém v současném nastavení jmenování členů Bankovní rady v tom, že „její výkon nepodléhá požadavku kontrasignace, a tudíž za něj nikdo nenese ústavně politickou odpovědnost“.

To by se mělo podle současného návrhu změnit. Nově by měl být potřebný souhlas Senátu. Podle ministerstva pro legislativu se návrh snaží odstranit „nesystémový a dlouhodobě kritizovaný proces jmenování členů Bankovní rady České národní banky.“ Upozornil na to deník Blesk.

Návrh zároveň připomíná, že v případě neudělení souhlasu horní komory parlamentu u příslušného kandidáta bude moci prezident navrhnout stejného kandidáta znovu. Celý proces pak přirovnává k výběru ústavních soudců.

Hlasy volající po změně systému nominace členů Bankovní rady se objevovaly již v minulosti. V květnu minulého roku přiznal člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) David Marek, že o změně se debatovalo i na Hradě.

„Nemáme vlastně žádnou pojistku proti tomu, koho si prezident vybere, a to není úplně nejšťastnější,“ řekl tehdy a sám prosazoval posílení role Senátu v tomto ohledu.