Vláda v pondělí Pavla do delegace nezařadila. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na jednání aliance zajistil.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že jeho úřad tento čtvrtek Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře doplní. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude prezident členem delegace i s doprovodem. Technické záležitosti spojené s prezidentovou účastí bude vláda řešit na pondělním jednání, doplnil Babiš.
„Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekl České televizi a Českému rozhlasu Pavel.
Rovněž uvedl, že se půl roku snažil při jednání s vládou ohledně summitu o kompromis, nicméně na jeho kompromisní návrhy nereagovala. „Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, konkrétně ministr Macinka tím, že ani v jednom případě nechtěli slyšet kompromisní návrhy. Dokonce na tyto návrhy ani nereagovali a situaci dohnali tak daleko, že jsem neměl ani jinou volbu, než podat kompetenční žalobu,“ prohlásil prezident.
Macinka ve středu označil podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu Pavla s vládou za pokus o ústavní puč. Podle prezidenta jsou tato velmi silná slova od člověka, který je součástí vlády, na hranici šíření poplašné zprávy. „Myslím, že každý politik, který má alespoň trochu odpovědnosti i ke své zemi a k její reputaci v zahraničí, by měl taková slova velmi vážit,“ dodal.
Už dřív prezident uvedl, že je přesvědčen, že spor o jeho účasti na summitu je Macinkova pomsta za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem.
Naopak Babiš (ANO) v minulých dnech zopakoval, že Pavel dělá kampaň za znovuzvolení. Pavel ve čtvrtečním rozhovoru se serverem Seznam Zprávy řekl, že spory s Babišovou vládou ho spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. První funkční období mu skončí v březnu 2028.