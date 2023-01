Moment překvapení je totiž osvědčeným esem v rukávu předvolebních stratégů. „Je to samozřejmě jedna z funkčních taktik, jak rozhodit na poslední chvíli moderátora a případně i soupeře, který by na to nemusel být připraven,“ řekla serveru Lidovky.cz Alžběta Králová, konzultantka Institutu politického marketingu.