O kandidáta méně. „Nechci v čele země komunistického udavače ani rozvědčíka,“ prohlásil Středula a odstoupil

„Nechci, aby prohrála slušnost a korektnost. Záleželo mi vždy na občanech a České republice,“ řekl ve své závěrečné řeči a odkázal na to, že nechce v čele země komunistického udavače, který teď stojí před soudem, ani rozvědčíka. „S tím se nedokáži smířit. Rozhodl jsem se odstoupit a podpořit profesorku Danuši Nerudovou,“ doplnil.

Pokud by všichni jeho voliči dali Nerudové svůj hlas, z postupu do druhého kola by nemusela vypadnout, jak naznačovaly poslední průzkumy. Tříprocentní Středulův „dárek“ by ji tak vrátil doslova pár dní před volbami do hry.

Dvouhodinová superdebata se vysílala živě z historické budovy Národního muzea promlouvala, pod taktovkou moderátora Martina Řezníčka v ní diskutovala osmička kandidátů – Pavel Fischer, Jaroslav Bašta (SPD), Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Karel Diviš, Marek Hilšer (MHS) a právě Josef Středula.

Bez Babiše

Chyběl jediný – Andrej Babiš. Na toho sice čekal stoleček se sklenkou vody, lídr hnutí ANO nicméně přislíbil účast jen v jedné debatě před prvním kolem. V té poslední, čtvrteční na TV Nova. „Zvolil strategii, že bude diváky ignorovat,“ zdůraznil v úvodu televizní matador Řezníček.

Právě televizní debaty podle samotných kandidátů i politologů rozhodnou o výsledku voleb, pro které je tentokrát charakteristická nebývalá výše dosud nerozhodnutých voličů. Hraje se o pětinu až třetinu voličů, hlásí průzkumy.

„Zastupuji generaci, která se hlásí o slovo, nechce sedět v koutě. Chtěla bych, abychom byli moderním státem a společností,“ odpověděla čtyřiačtyřicetiletá Danuše Nerudová na otázku, proč chce být prezidentkou.

Její rival, jednašedesátiletý Petr Pavel, zase zdůraznil, že si dovede dobře představit, které problémy občany pálí.

Pavel Fischer (57) řekl, že prezident má být pro všechny, i pro ty, kdo s ním nesouhlasí. Za garanta bezpečnosti označil NATO a EU. „Jsou naší kotvou, jsou zdrojem naší prosperity,“ uvedl. Marel Hilšer (46) zase upozornil na to, že by svedl boj s některými developery.

Danuše Nerudová @danusenerudova Velmi si vážím kroku @JStredula a děkuji za něj. Dokážu si představit, že to po téměř roční kampani nebylo nic jednoduchého. Pane Středulo, beru to jako velký závazek a udělám maximum pro to, aby u mě i vaši voliči našli při volbě prezidenta zastoupení. https://t.co/y4G4fBSZRK oblíbit odpovědět

Josef Středula vzkázal, že chce bránit slušné lidi proti darebákům. Poukázal v tomto kontextu i na podmínky ve společnosti Agrofert „zde nepřítomného člověka, který nechce s občany ani mluvit“. Jaroslav Bašta zopakoval, že by odvolal vládu, Tomáš Zima deklaroval, že by byl normálním člověkem, který by se setkával s lidmi.

Hned zkraje debaty šlápl na plyn Karel Diviš, který označil Andreje Babiše za sraba, který svojí neúčastní v debatě pohrdá voliči. Strefil se i do minulosti Petra Pavla a neodbornosti Danuše Nerudové.

Pavlovi vytkl, že z armády dezertoval do „žvanírny“ vojenského výboru NATO. Nerudová podle něj falešně zneužila LGBT komunity, aby mohla kandidovat, a obvinil ji také z nelegitimního rozdávání titulů.

Pavel nechtěl na jeho slova reagovat, stejně tak Nerudová, která vsadila na slušnost a odmítla na své oponenty házet špínu. Diviš ji nevyprovokoval ani poté, co ji označil za ekonomku teoretičku a její vize za idealistické a špatné. Prozradil jí nicméně, že ji bude volit jeho nejlepší kamarádka.

V hodnocení prezidentské dekády Miloše Zemana se kandidáti většinově shodli na tom, že dosavadní hlava státu v řadě případů porušovala ústavu a ohrožovala bezpečnost České republiky. Petr Pavel alespoň pochválil Zemana za jeho vztah k armádě, NATO a Izraeli.

Kromě ruské hrozby Nerudová vypíchla i nebezpečí Číny, které číhá na celou Evropu. „Je načase omezovat export některých technologií do Číny, měli bychom si vydefinovat oblasti, kde budou obchodní omezení,“ podotkla.

Na přetřes přišla i jednotnost zahraniční politiky, kterou současný hradní šéf nedržel, kandidáti se vyjádřili i k tomu, co jim říkají státní symboly a při jaké příležitosti cítí úctu k české hymně.

Ve druhé části debaty dostal každý z kandidátů jednu otázku od osobnosti české politické scény a veřejného života. Marek Hilšer musel reagovat na dotaz šéfky směnovny Markéty Pekarové Adamové na to, zda by odmítl pomoc Ukrajině jako Maďarsko. „Prosím, mějme s Ukrajinci soucit a pomáhejme jim,“ řekl jasně.

Petr Pavel si vylosoval dotaz od někdejšího šéfa české diplomacie Karla Schwarzenbergera, který chtěl vědět, zda by navázal na apel Václava Havla směřovat českou zahraniční politiku k dodržování lidských práv ve světě. „Měli bychom se orientovat na vyváženou politiku. Akcentovat hodnoty i dívat se na to, co bude ČR potřebovat,“ odpověděl.

Danuše Nerudové se zeptal šéf Senátu Miloš Vystrčil na to, co považuje ve svém profesní životě za největší chybu a jak se z ní poučila. „Když se dělá změna, tak se musí vysvětlovat, komunikovat,“ řekla s tím, že když odstartovala svoji kariéru na Mendelově univerzitě, právě na to v počátku zapomněla.

Otázky dalším kandidátům položil například premiér Petr Fiala, profesor Milan Knížák, šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.

Závěrečná část debaty byla věnována podrobnější diskusi s těmi kandidáty, kteří mají nejvyšší volební potenciál, tedy s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Poslední z trojice, nepřítomný Andrej Babiš, svého mediálního prostoru nevyužil.

Duel favoritů

V duelu Pavel versus Nerudová oba kandidáti uvedli, že Babiše by podle nich diskvalifikoval odsuzující rozsudek v kauze Čapí hnízdo; soudní verdikt se očekává v pondělí.

Pavel také upozornil na to, že zkušenosti Nerudové jsou omezené jen na akademickou obec, pozastavil se i nad tím, že není schopna přijmout jasnou odpovědnost za svoje chyby. Kritizována je zejména za pochybné udělování titulů na Mendelově univerzitě.

Jakékoli kupčení s tituly ale Nerudová jasně odmítla. Zároveň na adresu protikandidáta Pavla uvedla, že byť má vůči němu výhrady, tak si jeho práce pro Českou republiku velmi váží.

Práva na položení otázek dvojici favorizovaných kandidátů se na protest proti dělení debaty vzdal například Marek Hilšer, Jaroslav Bašta či Pavel Fischer. Josef Středula naopak chtěl od moderátora slyšet otázky, které měl připravené pro Andreje Babiše, ten jeho prosbu zamítl.

Naopak dotazy kandidátům položili Karel Diviš či Tomáš Zima. Zajímal je například postoj k euru či rozšíření NATO o Ukrajinu.

Na vysílání ČT naváže v pondělí 9. ledna od 11 hodin zpravodajský portál iDNES.cz. Diskusi kandidátů povedou Vladimír Vokál a Jaroslav Plesl. Ve středu 11. ledna od 20. hodiny odvysílá svou druhou debatu televize CNN Prima NEWS a Prima TV. Tu povede Terezie Tománková a Petr Suchoň. Duo už má za sebou první debatu, jíž se zúčastnilo podle průzkumu šest nejslabších kandidátů.

Maraton debat skončí ve čtvrtek na Nově pod taktovkou moderátora Reye Korantenga, který je tváří stanice od roku 1994. Od 20 hodin odstartuje vůbec poslední debatu před zahájením prvního kola voleb. Té se právě s největší pravděpodobností jako jediné zúčastní i lídr hnutí ANO Andrej Babiš.

Nova ještě na stejný den naplánovala debatu papírově slabších kandidátů. Pořad bude moderovat Bára Divíšková.