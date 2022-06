Češi začnou volit prezidenta v pátek 13. Šéf Senátu Vystrčil oznámil termín lednových voleb

Vystrčil zdůvodnil své rozhodnutí vyhlásit volbu v poměrně velkém předstihu potřebou zajistit férovost procesu. Podle šéfa Senátu už řada kandidátů oficiálních i teprve potenciálních už fakticky kampaň provádějí.

„Aktivity různých typů politiků, které nesou znaky volební kampaně, postupně narůstají,“ podotkl Vystrčil. Podle něho jedinou možností, jak udělat všechno pro to, aby volby byly maximálně férové, je vyhlásit volby co možná nejdříve.

„Volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb prezidenta,“ pokračoval s tím, že ve sbírce zákonů to vyjde 1. července. Od tohoto data se tak budou započítávat politikům náklady na předvolební kampaň. „Já to vidím jako férový krok od předsedy Senátu k těm, co již třeba tu kandidaturu ohlásili,“ zdůraznil.

Současné hlavě státu, Miloši Zemanovi, skončí druhý pětiletý mandát začátkem března 2023 a znovu kandidovat nemůže. Zemanův nástupce má být volen v lednu příštího roku. Zájem zatím projevily dvě desítky adeptů.

Volbu prezidenta musel předseda Senátu vyhlásit tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Zemanovi 8. března, druhé kolo voleb se tak muselo konat nejpozději 3. a 4. února. První kolo voleb se koná dva týdny před druhým, nejpozději tedy to bylo možné 20. a 21. ledna.

Vyhlášením termínu voleb ve Sbírce zákonů začíná běžet lhůta, ve které se kandidátům započítávají prostředky vynaložené na kampaň do zákonného limitu. Před prvním kolem mohou kandidáti podle zákona utratit maximálně 40 milionů korun. Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, deseti senátorů nebo 50 tisíc občanů, kandidátovi musí být v den hlasování nejméně 40 let.

Jako největší favorité zatím vycházejí z průzkumů expremiér Andrej Babiš z ANO a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kteří ale kandidaturu ještě oficiálně neoznámili. Svého kandidáta zatím nepředstavily strany vládní koalice.

Podpisy nutné pro kandidaturu na prezidenta už začal sbírat odborový předák Josef Středula či ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Ucházet se o nejvyšší ústavní funkci hodlá také lékař a někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Podnikatel Tomáš Březina už ohlásil, že získal 50 tisíc podpisů pro kandidaturu na prezidenta.