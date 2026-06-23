Stále není politikem, ale vojákem preferujícím soudy, opřel se Turek do Pavla

Autor: ,
  15:20
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat návrh zákona, který umožní nařízením vlády operativně regulovat marže a ceny paliv. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na jednání vlády přichází vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green...
Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...
Na jednání vlády přichází vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green...
Britský velvyslanec Matt Field pořádá na britském velvyslanectví oslavu krále...
23 fotografií
Spor mezi Hradem a vládou o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO dál eskaluje. Po podání kompetenční žaloby se do hlavy státu ostře pustil vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy), který pro iDNES.cz uvedl, že by se prezident měl „chovat jako chlap, a ne se soudit“.

„Krok pana prezidenta ukazuje, že i přesto, že je lídrem opozice, stále není politikem, ale vojákem preferujícím soudy, a to přesto, že sám pohrdá Ústavou,“ zahájil Turek své vyjádření.

Na rozdíl od řady opozičních poslanců Turek doufá, že Ústavní soud ve věci nerozhodne se značnou rychlostí. „Zároveň s úsměvem doufám, že neuvidíme nejrychlejší reakci soudu v historii republiky a že soud se zachová nestranně, racionálně a standardně a nebude reflektovat dadaistické výklady práva prezidentské kanceláře,“ napsal Turek pro iDNES.cz.

„Věřím, že výsledek nedomluvil pan prezident s předsedou soudu přímo na demonstraci Milionu chvilek,“ dodal.

Připomněl také jeho trvající spor o jeho jmenování ministrem. „My jsme nepodali žalobu na pana prezidenta ani při evidentním porušení Ústavy v souvislosti s mým nejmenováním ministrem. Myslím si, že pan prezident by se měl chovat jako chlap, a ne se soudit,“ zakončil Turek.

Prezident Pavel odmítl Turka jmenovat nejdříve ministrem zahraničí, poté i ministrem životního prostředí. Podle Pavlových slov opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident v minulosti také poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo výroky, které podle prezidenta zpochybňují rovnost žen i menšin.

V minulosti čelil Turek silné kritice politiků i veřejnosti, především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, autorství části z nich však odmítl.

Kritika se dříve snesla také na jeho rychlou jízdu na dálnici, při které se sám vyfotografoval. Při oslavách 17. listopadu na pražské Národní třídě pak Turek jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.

Vláda pak v lednu oznámila, že Turek bude působit jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Turek v reakci na své nejmenování následně oznámil, že na hlavu státu podá žalobu na ochranu osobnosti.

Vláda v pondělí oznámila, že s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO nepočítá. Hrad už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud. Ten nyní prezident žádá, aby určil, kdo je oprávněn rozhodovat o účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.