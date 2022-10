Katarský emír zahájil návštěvu Česka, na pražském Hradě ho vítal Zeman i Síkela

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Katarský emír přijel na první hradní nádvoří v 10:30. Se Zemanem se setkal u Brány gigantů u vstupu do Hradu. Následovalo slavnostní uvítání s vojenskými poctami, během kterého zazněly národní hymny a konala se vojenská přehlídka čestné jednotky Hradní stráže. Zeman během něj emírovi představil členy národní delegace, ve které jsou mimo jiné ministři průmyslu Jozef Síkela (za STAN), financí Zbyněk Stanjura a dopravy Martin Kupka (oba ODS).

Politiky nyní čeká na Pražském hradě soukromé jednání i setkání národních delegací. Řešit by během něj měli zejména ekonomické otázky. Katařané mají podle ředitele hradní diplomacie Rudolfa Jindráka v Česku zájem třeba o energetiku, dopravu, lázeňství nebo zbrojní průmysl.

Tématem by měl být i katarský plyn. Blízkovýchodní země je největším světovým exportérem zkapalněného plynu (LNG) a má třetí největší zásoby ropy i zemního plynu na světě. Podle Jindráka vlastní i zásoby plynu ve Spojených státech. Zájem o spolupráci s Katarem tak v Evropě zásadně stoupla po prohloubení energetické krize.

Kupka by chtěl setkání s emírem využít pro jednání o možném posílení leteckých linek z katarského Dauhá do Prahy, prohloubení spolupráce při vývoji kosmických technologií nebo zapojení katarských investorů do výstavby tuzemské dopravní infrastruktury. Na Pražském hradě bude podepsána také dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci s Katarem.

Po tiskové konferenci katarskou delegaci čeká slavnostní oběd ve Vladislavském sále a odpoledne jednání s Fialou a dalšími zástupci vlády. Přítomen bude mimo jiné ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovní den emírovi ukončí večeře s českými podnikateli opět ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

Vládce Kataru do Česka přijíždí historicky na první oficiální návštěvu. Doprovází ho početná delegace, ve které by měli být například šéf jeho kanceláře, který patří mezi vlivné postavy Kataru, ministr zahraničí nebo výkonný ředitel katarského investičního fondu. Kromě setkání s českými představiteli má emír v plánu i několik bilaterálních jednání s účastníky čtvrtečního Evropského politického společenství.