Exprezidentská renta byla 20 let u ledu. Kolik stát ušetří, když z ní teď ukrojí odvody?

Vládní koalice totiž zvažuje seškrtat plat i rentu prezidentů. Vychází přitom z doporučení Národní rozpočtové rady vlády (NERV). „Jde o jeden z mnoha návrhů NERV ke konsolidaci veřejných rozpočtů, o kterých povedou zástupci koaličních stran debatu,“ sdělila serveru Lidovky.cz Michaela Lagronová, mluvčí ministerstva financí.

Petr Pavel v pondělí uvedl, že by s odvody potíž neměl. „Prezident je občan jako každý jiný. Pokud to platí pro všechny občany této země, musí to platit i pro prezidenta,“ řekl Pavel, jenž se ujme úřadu po inauguraci 9. března.

Exkancléř Václava Klause by byl opatrnější „Zvážit zdanění příjmu prezidenta možné je. Pokud jde ale o plat po skončení mandátu, tam by stálo za to se skutečně zamyslet, co stát se svými bývalými hlavami zamýšlí. Částky napsané v zákoně se nevalorizovaly přes 20 let. To je snad jediný mandatorní výdaj, který zůstal tak dlouho nezměněn,“ upozornil Lidovky.cz Jiří Weigl, bývalý vedoucí kanceláře prezidenta Václava Klause a dnes šéf jeho institutu.