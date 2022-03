Zeman začal svůj poslední rok ve funkci vyvěšením vlajky Ukrajiny na Hradě

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlajka Ukrajiny byla vyvěšena při slavnostním střídání stráží ve 12 hodin na I. nádvoří Pražského hradu a zazněla ukrajinská a česká hymna. Zavlála na Hradě zároveň v den 172. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Zeman tak demonstruje, jak se změnilo jeho pohlížení na Rusko po jeho vpádu na Ukrajinu.

Ještě nedávno nebylo něco takového skoro myslitelné. Zatímco vlajky Ukrajiny nechali vyvěsit v parlamentu a u Úřadu vlády další nejvyšší ústavní činitelé , předseda Senátu Miloš Vystrčil, šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová i premiér Petr Fiala, Hrad s tím otálel ještě poté, co ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Ukrajinu nevnímalo Rusko nikdy jako sousední zemi, podepsal uznání nezávislost dvou samozvaných republik na území Ukrajiny a poslal tam i vojáky.

„Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku,“ tvrdil jen pár dnů před tím v rozhovoru pro MF DNES a obviňoval z „blamáže“ americké tajné služby, které přitom jasně varovaly, že v řádu dnů dojde k vojenské agresi Putinova režimu vůči Ukrajině.

Když se to skutečně stalo, vystoupil na veřejnosti „jiný“ Zeman. „Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu,“ řekl v televizním vystoupení. „Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru,“ odsoudil také Putinův režim.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana byla v pravé poledne na čestném dvoře Pražského hradu, I. nádvoří, vyvěšena vlajka Ukrajiny a zazněla ukrajinská hymna. Slavnostního aktu se zúčastnil velvyslanec Ukrajiny @YPerebyinis https://t.co/GaeL0zsNDc oblíbit odpovědět

Později také kritizoval slabé sankce vůči Rusku a podpořil úplné vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT. „Existuje vážná sankce jménem SWIFT. A vím velmi dobře, že tato sankce má bolestivou odezvu. Tedy pokud vyloučíme ze SWIFT Rusko, bude to mít vážné důsledky i pro členské státy NATO..., ale mohly by fungovat, zatím co slova fungovat nebudou,“ prohlásil Zeman. Podpořil také s dalšími prezidenty, aby Ukrajině byl okamžitě udělen status kandidátské země Evropské unie a k zahájení procesu přístupových jednání.

Mnozí Zemanovi změnu neuvěřili. Ruskou anexi ukrajinského Krymu označoval za fait accompli

Byl to přitom stejný Zeman, který pár let před tím o anexi Krymu v rozporu mluvil o tom jako o „fait accompli“, tedy o věci, kterou už nelze zvrátit.

Mnozí tak prezidentovi Zemanovu jeho proměnu na přelomu předposledního a posledního roku ve funkci neuvěřili. Osm bývalých politiků nebo signatářů Charty 77, třeba bývalý premiér Petr Pithart, exministr vnitra Jan Ruml, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová či textař a neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček, vyzvalo Zemana, aby abdikoval.

Petice také Zemana vyzývá, aby ukončil spolupráci s externím poradcem Martinem Nejedlým.

„Vzhledem k dlouholetým nadstandardním vazbám s hlavním představitelem ruského agresivního režimu, prezidentem Vladimirem Putinem a stupňující se hrozbě fatálního poškození zájmů a hodnot naší demokratické společnosti, vyzýváme prezidenta republiky a vrchního velitele ozbrojených sil republiky k okamžitému ukončení spolupráce s externím poradcem Martinem Nejedlým, tedy k okamžitému a trvalému znemožnění jeho přístupu k informacím i prezidentovi nebo pracovníkům prezidentské kanceláře,“ píše s v petici.

A poslanec KDU-ČSL Šimon Heller navrhl při schvalování státního rozpočtu, o němž Sněmovna rozhodne definitivně tento týden ve čtvrtek, aby bylo Kanceláři prezidenta republiky odebráno 6 milionů korun.

„Devět let jsme byli svědky toho, jak Miloš Zeman podkopával bezpečnost České republiky a systematicky podporoval Rusko. Připomínám v bodech: lhaní o teroristickém útoku ve Vrběticích, kopání do BIS a našich zahraničních partnerů, vychvalování Putina, glosy o likvidaci českých novinářů a mohl bych pokračovat dál,“ prohlásil ve Sněmovně Heller.